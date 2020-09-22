شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيويورك تطور مركزا لأبحاث تغير المناخ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير الوثيقة إلى أنه لن يتأثر أي من المنطقة التاريخية في جزيرة جفرنرز، حيث يوجد حوالي 100 مبنى على الأراضي التي تم تشييدها خلال أوائل القرن التاسع عشر.



مركز المناخ كما أنه إلى جانب دراسة تغير المناخ من المتوقع أن يخلق المركز 8000 وظيفة جديدة ويكون له تأثير اقتصادي بقيمة مليار دولار على مدينة نيويورك. قالت نائبة العمدة فيكي بين: "هذه الخطة الطموحة للجمع بين البحث والابتكار في مجال المناخ والتعليم العام والفرص الهادفة للحوار حول تغير المناخ هي بالضبط نوع المشروع الذي تحتاجه المدينة، حيث نوجه انتباهنا إلى إعادة سكان نيويورك إلى العمل وإعادة تشغيل اقتصادنا". وأضافت بين، "نحن متحمسون للعمل مع Trust for Governors Island في مشروع من شأنه تعزيز مكانة مدينة نيويورك كرائدة في العمل المناخي، مع توفير الوظائف في الوقت نفسه وتعزيز مكانة Governors Island كمورد ثقافي وتاريخي وترفيهي محبوب". Advertisements

مركز المناخ الجديد

وعرض المشروع رسم لعدد من المباني والمظهر العام للجزيرة، حيث تُظهر صورة المتنزه الغربي مبنىً كبيرًا يتجه نحو مانهاتن مغطى بالنباتات الحية، وإلى جانبها توجد هياكل مرتفعة تحتوي على حقول عشبية ونباتات أخرى، حيث يمكن لزوار المركز التجمع والنظر إليها.

يبدو أن المختبر الحي محاط ببنية مماثلة مع حدائق عائمة تحيط بالميناء، وتحتوي المباني على نباتات وتجارب أخرى للمهنيين والجمهور لمعرفة المزيد عن تغير المناخ.

وقالت كلير نيوما، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة Trust for Governors Island: "باعتبارها واحدة من الأماكن العامة العظيمة في مدينة نيويورك، يمكن أن تكون جزيرة Governors بمثابة منصة قوية ومختبر حي للبحث والابتكار".

كما أوضحت نيوما، "يسعدنا أن نعلن عن رؤية تحقق الإمكانات الكاملة لجزيرة غفرنرز، حيث تجمع بين فضاءها المفتوح غير العادي وتاريخها وفنونها وثقافتها مع مركز مرئي لمواجهة إحدى القضايا المحددة في عصرنا."