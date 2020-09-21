شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو تطبيق Triller .. وإيه الفرق بينه وبين TikTok؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما سيطر تطبيق TikTok على العالم عندما يتعلق الأمر بمشاركة الفيديو، ولكن هناك منافس موجود - ويسمى Triller، حيث كانت الخدمة موجودة منذ فترة، لكنها استحوذت على نصيبها العادل من الاهتمام فى الأسابيع الأخيرة بعد انضمام أمثال توم مالون من Gogglebox وتشارلى دى أميليو من TikTok إلى الخدمة، ومن الواضح أن الخدمة تحظى بشعبية كبيرة، إذن - ولكن ما هو Triller فقط؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته ...

ما هو Triller؟

Triller هى عبارة عن منصة لمشاركة ملفات الوسائط الاجتماعية والترفيهية، والتى كانت موجودة منذ عام 2015، ومع ذلك، فقد أثبتت شعبيتها حاليًا، حيث تصدرت مخططات App Store فى 50 دولة فى الأسابيع الأخيرة، ويسمح التطبيق المدعوم بالذكاء الاصطناعى للأشخاص بتصوير لقطات متعددة لأنفسهم وهم يغنون مع الأغانى، ثم يستخدم الذكاء الاصطناعى لتجميع أفضل أجزاء التصوير لإنشاء فيديو موسيقي.

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ما الفرق بين Triller و TikTok؟

على الرغم من أن التطبيقين يشتركان فى أوجه تشابه، إلا أنهما يسمحان للمستخدمين بتصوير أنفسهم ومشاركة النتائج - ولكن هناك بعض الاختلافات الملحوظة، فبالنسبة للمبتدئين، يمكن لمستخدمى TikTok إنشاء مقاطع مدتها 15 ثانية فقط - بينما يمكن لمستخدمى Triller إنشاء "فيديو موسيقي" كامل لمسار كامل.

كذلك فيسمح TikTok أيضًا للمستخدمين فقط باستخدام الأغانى الموجودة بالفعل فى نظامه - ومع ذلك، يمكن لمستخدمى Triller اختيار الأغانى من Spotify أو Apple Music، بالإضافة إلى الألحان التى قد تكون موجودة داخل التطبيق.

أما الاختلاف الرئيسى الآخر هو أن Triller يقوم تلقائيًا بتحرير مقاطع الفيديو لمستخدميه - على عكس TikTok الذى يسمح للمستخدمين بتحرير لقطاتهم الخاصة، ويبدو أن التطبيق يميل أكثر نحو العمل مع صناعة الموسيقى - حيث تتجه خوارزميته نحو حسابات الفنانين عند عرض مقاطع فيديو جديدة لمستخدميه، على عكس TikTok الذى يعتمد مقاطع الفيديو الخاصة به على ما يحدث فى ذلك الوقت.

من هم المشاهير على Triller؟

التطبيق، الذى يضم أكثر من 50 مليون مستخدم، هو جاذب شهير للمشاهير - مع أمثال Justin Bieber و Chance The Rapper و Rita Ora و Kevin Hart - بينما لديه أيضًا بعض المستثمرين المشهورين، بما فى ذلك Eminem و Snoop Dogg و Lil واين.