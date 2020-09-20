شاهد.. قناع مزود بأنبوب للتنفس للحماية من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

في ظل ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد ، ازداد الإقبال على أقنعة الوجه والكمامات للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد .

حفزت جائحة ”كورونا“ وانتشار الوباء في مختلف دول العالم، المبتكرين على اختراع وتصميم العديد من الأمور التي واكبت الجائحة، وكان لبعضها أثر كبير في مساعدة الدول على مواجهة الفيروس.

وكان الأرجنتيني بابلو بوغدان أحد المخترعين، الذين ابتكروا درع ”أنبوب التنفس الجيد“ الشفاف؛ للوقاية من الفيروس، مع تحسين التجربة الاجتماعية اليومية عبر السماح برؤية الوجه.

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ويصنع الأنبوب الشفاف من بلاستيك ”بولي إيثيلين تريفثاليت“، ويغطي الجزء العلوي من الجسم، من أسفل الكتفين لأعلى الرأس، ويحمي العينين والفم والأنف من فيروس ”كورونا“، مقارنة بقناع الوجه العادي الذي لا يحمي سوى الأنف والفم.

وقال بابلو، إنه استوحى فكرة تصميم الأنبوب من تجربته الشخصية، كونه يعاني من التثبيط المناعي، وغالبا ما يكون معرضا للخطر، مضيفا: ”عندما كنت في الثالثة من العمر عام 1983، تم تشخيصي بسرطان الدم، في تلك الفترة لم يكن هناك علاج لهذا المرض، وكان كل شيء تجريبيا وخاطئا، الشكر له، ما أزال على قيد الحياة بعد 5 سنوات من التثبيط المناعي، وهكذا، تشكل لدي فهم جيد لما يعني عدم امتلاك الوسائل الدفاعية الضرورية لحماية نفسك من الأمراض“.

ويقول بابلو، إن الأنبوب يوفر حماية أفضل من أقنعة الوجه التقليدية التي تُستخدم حول العالم، مردفا: ”يتميز الأنبوب بتهوية جيدة، وهو يحمي العينين والفم والأنف مقارنة بالقناع العادي الذي لا يحمي سوى الأنف والفم“.