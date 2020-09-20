“بايت دانس” ترد على ترامب بشأن “تيك توك”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - لا زالت تداعيات قضية حظر تطبيق الصيني الشهير تيك توك في الولايات المتحدة ، حيث نفت شركة”بايت دانس” معرفته بصندوق “التعليم الوطني”، الذي تقدر قيمته بـ5 مليارات دولار، والذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتم إنشاؤه كجزء من صفقته للشراكة مع أوراكل وول مارت لتشغيل منصة تيك توك في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة، التي تتخذ من بكين مقرا لها، في بيان اليوم الأحد: “علمنا بشأن صندوق التعليم البالغة قيمته خمسة مليارات دولار للمرة الأولى من الأخبار”.

– 5 مليارات

وقالت “أوراكل” و”وول مارت” عقب مباركة الرئيس الأمريكي للاتفاق، إنه بعد اتمام العملية سينبغي على مجموعة “تيك تيك جلوبل” وهو الكيان الجديد الذي سيسفر عنه الاتفاق، تسديد “أكثر من خمسة مليارات كضرائب جديدة للخزانة الأمريكية” إذ إن الشركات المعنية بالاتفاق ستطلق مبادرة تهدف إلى تطوير التعلم عن بعد.

وسبق لترامب الذي شدّد على أن تتقاضى الإدارة الأمريكية مبلغاً مالياً مقابل السماح بإبرام الاتفاق، أن أعلن أن هذه الشركات ستقدّم “هبة” قدرها 5 مليارات دولار لقطاع التعليم.

وأمس السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوافق على اتفاق يتيح لتطبيق تيك توك الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة العمل في الولايات المتحدة بعد تهديده بحظر التطبيق المملوك للصين في أغسطس/آب الماضي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه “سيبارك” الاتفاق مع شركة “أوراكل” بعد أن عالجت المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي.

كما وصف الرئيس الأمريكي الاتفاق المبدئي بين تيك توك وشركتي أوراكل وولمارت الأمريكيتين بـ”الرائع”، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

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وعقب تصريحات ترامب، قررت وزارة التجارة الأمريكية تأجيل موعد حجب تطبيق “تيك توك” الصيني للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، لمدة أسبوع حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكدت الوزارة في بيان أمس السبت أن القرار الذي يلزم شركتي “أبل” و”جوجل” بحذف “تيك توك” من قائمة التطبيقات المتوفرة للتنزيل على منصتيهما سيدخل حيز التنفيذ في منتصف ليل 27 على 28 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن تأجيل الإجراء يأتي في ظل “آخر التطورات الإيجابية” حول الموضوع، بقرار من الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع تأكيده أن هذا القرار يمنح مجموعة “بايت دانس” الصينية التي تملك “تيك توك” من جهة وشركتي “أوراكل” و”وولمارت” الأمريكيتين من جهة أخرى، وقتا لإتمام صفقة ستفضي بإنشاء شبكة جديدة ستحمل اسم “تيك توك جلوبال” وستتولى تشغيل عمليات التطبيق في الولايات المتحدة، وسيكون مقرها في تكساس.

وأعربت منصة التواصل الاجتماعي لمشاركة الفيديو “تيك توك” عن أملها في أن يعالج الاتفاق الذي توصلت إليه الشركة الصينية الأم لها “بايت دانس” مع “أوراكل” و”وول مارت” المخاوف الأمنية للإدارة الأمريكية ويحل المسائل المتعلقة بمستقبل تيك توك في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تيك توك كشفت عن بعض التفاصيل حول الاتفاقية، والتي تم تسليمها إلى السلطة المعنية يوم الإثنين، ويبحثها البيت الأبيض حتى الآن، قائلة إن أوراكل ستصبح “مزود التكنولوجيا الموثوق به”، وستلعب وول مارت دورا في “الشراكة التجارية”.

ويستخدم حوالي 100 مليون أمريكي تطبيق تيك توك. وقد عبر المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم بشأن بيانات المستخدم وإمكانية حصول الصين على تلك البيانات.

ووفقا لقرار ترامب السابق كان مستخدمو الهواتف الذكية في الولايات المتحدة لن يتمكنوا من تنزيل برنامج “تيك توك” اعتبارا من غد الإثنين، وهو ما تم تأجيله بموجب قرارات واشنطن الجديدة، ولكن سيتوقف التطبيق عن العمل تماما في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، إذا لم يتوصل الأطراف الثلاثة إلى اتفاق نهائي بنهاية 27 سبتمبر/أيلول الجاري.