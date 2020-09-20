شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موزيلا تقرر إيقاف خدمتى Send لإرسال الملفات وNotes للملاحظات.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة موزيلا إغلاق خدمتين كانت قد أطلقتهما قبل بضعة سنوات، نتيجة ضعف استخدامهما من المستخدمين إضافة إلى إساءة استخدامهما من قبل آخرين، وهما خدمتا Send لإرسال الملفات للآخرين بأمان وNotes لتسجيل الملاحظات، وذلك بحسب المدونة الرسمية للشركة، وكانت موزيلا قد أطلقت خدمة Send فى عام 2017 وكانت مجرد خدمة جديدة فى سوق مزدحم بخدمات تتيح تبادل الملفات بين المستخدمين، حيث كانت هذه الخدمة تتيح إرسال الملفات بحجم يصل إلى 2.5 جيجابايت وبطريقة آمنة ومشفرة للأصدقاء والآخرين، بدلاً من رفعها على خدمة تخزين سحابي.

وكشفت شركة موزيلا قبل بضعة أشهر عن إساءة استخدام للخدمة من قبل بعض الهاكرز، وبعض المستخدمين حيث أصبحوا يعتمدون عليها لشن هجمات الاختراق، وإرسال البرمجيات الخبيثة، مما دفع الشركة إلى إيقافها مؤقتاً، على أمل إطلاقها لاحقاً بعد تحسينها، لكنها الآن قررت إيقافها نهائياً.

أما فيما يتعلق بالخدمة الأخرى، فهى خدمة Notes والتى كانت بداية طريقة موزيلا لمزامنة البيانات المشفرة، لكنها لاحقاً توسعت لتتوفر عبر تطبيق على أندرويد، وسيتوقف دعم خدمة الملاحظات بدءاً من نوفمبر المقبل، وحتى ذلك الوقت يمكنك تصدير ملاحظاتك إن كنت تستخدم إضافة المتصفح التى سيتم إزالتها من المتجر بعد إيقافها فى نوفمبر.

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على جانب أخر مددت شركتى موزيلا وجوجل اتفاقيتها لإبقاء جوجل محرك البحث الافتراضي داخل متصفح فايرفوكس حتى عام 2023 على الأقل، حسبما ذكرت ZDNet، لكن لم تعلن الشركات رسميًا عن الصفقة، والتي تقدر ZDNet قيمتها بين 400 و450 مليون دولار سنويًا، لكن من المتوقع الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا الخريف، وقد كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الترتيب الحالي في نهاية عام 2020.

وقال جوستين أوكيلي، المتحدث باسم موزيلا، في رسالة بريد إلكتروني إلى The Verge: "شراكة البحث بين موزيلا وجوجل مستمرة، مع جوجل كمزود البحث الافتراضي في متصفح فايرفوكس في العديد من الأماكن حول العالم، "لقد قمنا مؤخرًا بتمديد الشراكة، والعلاقة لا تتغير".