تسريبات جديدة تستعرض لنا دونغل Android TV القادم من جوجل، ومكبرات الصوت الذكي Nest

فاطمة أيت طالب - دبي - الحدث الذي من المقرر أن تعقده شركة جوجل في اليوم 30 من شهر سبتمبر الجاري لن يشهد فقط الإعلان الرسمي عن الهاتفين Google Pixel 5 و Google Pixel 4a 5G، فنحن نتوقع أيضًا أن تقوم شركة جوجل في هذا الحدث بإزاحة الستار رسميًا عن مكبر صوت ذكي جديد تحت العلامة التجارية Nest، فضلا عن دونغل مُزود بنظام Android TV تردد سابقًا أنه يحمل الإسم الرمزي Sabrina.

وبالنسبة للجهاز المُزود بنظام Android TV، فهو عبارة دونغل ولكنه يُقدم وظائف أجهزة الإستقبال المُزودة بنفس النظام. هذا الدونغل يأتي مع جهاز تحكم عن بعد، ويتيح إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من تطبيقات Android TV بطبيعة الحال. إليك بعض الصور الرسمية لهذا الجهاز والتي ظهرت مؤخرًا على الويب.

بالمناسبة، وفقًا للمصدر الذي كان وراء هذا التسريب، فسوف تُغير شركة جوجل العلامة التجارية Android TV إلى Google TV التي كانت تستخدمها قبل تغييرها إلى Android TV. إذا كنت تشعر بالإرتباك، فلا تقلق، نحن كذلك، فنحن نحاول فهم إستراتيجية التسمية المُتبعة من قبل شركة جوجل منذ وقت طويل.

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يُقال أن الدونغل الجديد سيضم المعالج الرباعي النوى Amlogic S905X2، ومعالج الرسوميات Mali-G31MP2، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 8GB أو 16GB على الأرجح. وكما ترون، فإن جهاز التحكم عن بُعد بسيط جدًا، ولكنه لا يزال يملك المساحة من أجل الأزرار الخاصة بكل من Netflix و Youtube و Google Assistant.

أما بخصوص مكبر الصوت الذكي الجديد من جوجل، فهو الآخر حصل على تصميم بسيط لا يختلف كثيرًا عن التصميم المستخدم في مكبرات الصوت الذكية الأخرى من نفس الشركة، فهو لا يزال يعتمد على القماش في تصميمه مما يُكسبه المزيد من الفخامة، ولكن نلاحظ أن مكبر الصوت الذكي الجديد يمتاز بتصميم عمودي هذه المرة. عمومًا، سنعرف المزيد عن هذه الأجهزة عندما يتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد 10 أيام تقريبًا من الآن.