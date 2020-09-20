المواصفات التقنية الكاملة لـ Galaxy Tab Active 3 تطفو على السطح

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن الجهاز اللوحي المتين Galaxy Tab Active 2 في شهر أكتوبر من العام 2017، والآن إتضح أن الشركة الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق خليفة هذا الجهاز اللوحي والذي سيحمل إسم Galaxy Tab Active 3. لقد تم بالفعل رصد هذا الجهاز اللوحي يحصل على شهادة البلوتوث، والعديد من شهادات المصادقة الأخرى والتي كشفت لنا أنه سيضم المعالج Exynos 9810، و4GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن بطارية بسعة 5050mAh.

وعلاوة على ذلك، فقد أظهرت لنا صورة واقعية للجهاز اللوحي أنه سيضم ثلاثة أزرار فعلية في الأمام، كما كشف لنا تسريب آخر عن المواصفات التقنية الكاملة لهذا الجهاز.

ووفقًا لهذا التسريب، فهو يشير إلى أن Galaxy Tab Active 3 سيضم كذلك شاشة LCD بحجم 8 إنش وبدقة 1920×1200 بكسل، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الجهاز اللوحي سيحمل شهادة IP68 مما يعني أنه سيكون مقاومًا للماء والغبار، وسيدعم القلم الإلكتروني S Pen، كما أنه سيحمل شهادة المتانة العسكرية MIL-STD-810.

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هذا الجهاز اللوحي سيكون متاحًا بنسختين، واحدة تدعم شبكات الواي فاي، ونسخة أخرى تدعم شبكات الجيل الرابع أيضًا. وللآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول هذا الجهاز اللوحي من سامسونج، ولكننا نتوقع أن نسمع المزيد عنه في الأسابيع القادمة.