شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق متجرها في الهند عبر الإنترنت 23 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق أبل متجرها عبر الإنترنت في الهند في 23 سبتمبر، مما يمنح العملاء في الهند طريقة لشراء منتجات أبل مباشرة من الشركة لأول مرة، حيث قالت ديردري أوبراين، نائب الرئيس الأول لقسم التجزئة والموظفين بشركة آبل في بيان: "نحن فخورون بالتوسع في الهند ونريد أن نفعل كل ما في وسعنا لدعم عملائنا ومجتمعاتهم".

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، أضافت أوبراين، "نحن نعلم أن مستخدمينا يعتمدون على التكنولوجيا للبقاء على اتصال، والمشاركة في التعلم، والاستفادة من إبداعهم، ومن خلال جلب Apple Store عبر الإنترنت إلى الهند، فإننا نقدم لعملائنا أفضل ما تقدمه أبل في هذا الوقت المهم."

قالت شركة آبل، إن المتجر الهندي عبر الإنترنت سيقدم مجموعة منتجات أبل الكاملة والدعم، وسيشمل ذلك المنتجات الجديدة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع.

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كما قالت أوبراين في مقابلة مع The Indian Express، أنه أعلنت شركة آبل يوم الثلاثاء عن إطلاق Apple Watch Series 6 وiPad Air الجديد وغير ذلك الكثير، وتتخذ خطوات جديدة لتسهيل التعاملات مع عملائها في الهند.

أصبحت الهند سوقًا مهمًا بشكل متزايد لشركة أبل، حيث إنه في السنوات الأخيرة، بدأت أبل في تصنيع بعض أجهزتها في البلاد، وبدأت Foxconn في تصنيع iPhone 11 بالقرب من تشيناي في الهند في وقت سابق من هذا العام، كما صنعت الشركة أنواع أخرى من iPhone أخرى في الهند منذ عام 2017.