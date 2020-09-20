شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق متجرها في الهند عبر الإنترنت 23 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، أضافت أوبراين، "نحن نعلم أن مستخدمينا يعتمدون على التكنولوجيا للبقاء على اتصال، والمشاركة في التعلم، والاستفادة من إبداعهم، ومن خلال جلب Apple Store عبر الإنترنت إلى الهند، فإننا نقدم لعملائنا أفضل ما تقدمه أبل في هذا الوقت المهم."
قالت شركة آبل، إن المتجر الهندي عبر الإنترنت سيقدم مجموعة منتجات أبل الكاملة والدعم، وسيشمل ذلك المنتجات الجديدة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع.
كما قالت أوبراين في مقابلة مع The Indian Express، أنه أعلنت شركة آبل يوم الثلاثاء عن إطلاق Apple Watch Series 6 وiPad Air الجديد وغير ذلك الكثير، وتتخذ خطوات جديدة لتسهيل التعاملات مع عملائها في الهند.
أصبحت الهند سوقًا مهمًا بشكل متزايد لشركة أبل، حيث إنه في السنوات الأخيرة، بدأت أبل في تصنيع بعض أجهزتها في البلاد، وبدأت Foxconn في تصنيع iPhone 11 بالقرب من تشيناي في الهند في وقت سابق من هذا العام، كما صنعت الشركة أنواع أخرى من iPhone أخرى في الهند منذ عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أبل تطلق متجرها في الهند عبر الإنترنت 23 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.