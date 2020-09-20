ترامب يعلن بقاء “تيك توك”

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آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2020 1:04 صباحًا
ترامب وتيك توك
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، السبت، إنه سيوافق على اتفاق يتيح لتطبيق تيك توك الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة العمل في الولايات المتحدة بعد تهديده بحظر التطبيق المملوك للصين في آب.
وقال ترامب إنه “سيبارك” الاتفاق مع شركة “أوراكل” بعد أن عالجت المخاوف المتعلقة بالأمن القومي الأميركي.
كما وصف الرئيس الأميركي الاتفاق المبدئي بين تيك توك وشركتي أوراكل وولمارت الأميركيتين بـ”الرائع”، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.
وسبق ان أصدرت وزارة التجارة الأمريكية صباح يوم الجمعة الماضي امراً جديداً نص على أنه “لا يُسمح للمستخدمين بتنزيل تيك توك، أو وي شات بدءًا من يوم الأحد المقبل. وسيستمر التطبيق في العمل في الولايات المتحدة للمستخدمين الذين ثبَّتوا التطبيق بالفعل، لكن التنزيلات المستقبلية محظورة”.
ويستخدم حوالي 100 مليون أميركي تطبيق تيك توك. وقد عبر المسؤولون الأميركيون عن قلقهم بشأن بيانات المستخدم وإمكانية حصول الصين على تلك البيانات.
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