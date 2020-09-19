سعر iPad 2020 الجديد ينخفض إلى 299$ بعد يوم واحد فقط من إطلاقه بشكل رسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - تشتهر أجهزة آبل المحمولة بمقاومتها للتخفيضات على مستوى الأسعار. هذا لا يعني بأن أجهزتها لا تخضع لإنخفاض على مستوى الأسعار، ولكن ذلك يحدث بوتيرة أقل من المنافسين. مع أخذ ذلك بعين الإعتبار، فقد تفاجأ الجميع عندما إكتشفوا أن الجهاز اللوحي الأحدث من آبل، ونقصد هنا iPad 2020 قد إنخفض سعره في يوم الإطلاق، وهو ما لم يحدث من قبل.

ومع ذلك، هذا بالضبط مع حدث مع جهاز iPad 2020 الجديد، فقد أعلنت شركة آبل في حدث الإعلان الرسمي يوم 15 سبتمبر أن نسخة WiFi من هذا الجهاز اللوحي والتي تضم 32GB من الذاكرة التخزينية ستُكلفك 329 دولار أمريكي، ولكن إذا قرر المستهلكين شراء هذا الجهاز اللوحي من خلال بعض المتاجر مثل Walmart، فسوف يتوجب عليهم دفع 299 دولار أمريكي فقط مقابل هذه النسخة بالذات. وفيما يخص الألوان، فيمكنك الإختيار بين اللون الرمادي والذهبي.

حسنًا، تقليص السعر بنحو 30 دولار أمريكي لا يُعد خصمًا كبيرًا، ولكن ما يجعل الموضوع برمته مثيرًا للإهتمام هو أن هذا يُمثل تقريبًا 10 في المئة من سعر هذا الجهاز علمًا أن هذا التخفيض جاء في اليوم الأول بعد إطلاقه.

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بالإضافة إلى ذلك، لا تقول المتاجر ما إذا كان هذا العرض متاحًا لفترة محدودة أم لا، لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على iPad 2020 الجديد، فقد حان الوقت للمضي قدمًا وطلب واحد في حالة إذا وجدت بعض المتاجر في منطقتك التي توفر هذا الجهاز اللوحي بهذا السعر المميز.

للتذكير، يضم جهاز iPad 2020 الجديد المعالج Apple A12 Bionic السداسي النوى على مستوى المعالج المركزي، والرباعي النوى على مستوى معالج الرسوميات. وبصرف النظر عن المعالج، فهذا الجهاز اللوحي الجديد يحتفظ بنفس مواصفات الجيل السابق، فهو الأخر يضم شاشة بحجم 10.2 إنش.