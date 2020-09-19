هذا ما تعنيه النقاط البرتقالية والخضراء في شاشة آيفون

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

اتى نظام iOS 14 بمزايا جديدة، منها ما أحدث تغييرات كبرى وأخرى صغرى. ولوحظ وجود نقطة برتقالية في شريط الحالة، وهي عبارة عن إنذار يشير إلى تعرضك للتجسس. كما توجد نقطة خضراء أيضاً متعلقة باستخدام الكاميرا.

ويدل هذا على مدى تركيز شركة أبل في نظامها الجديد على خصوصية المستخدمين وحمايتهم من التعرض للانتهاكات.

تعني النقطة البرتقالية أن أحد التطبيقات الموجودة في هاتفك يستخدم الميكروفون، أي أن التطبيق يستمع من خلال المايك وربما يقوم بتسجيل الحديث المسموع. وربما يظهر هذا عندما تستخدم سيري أو ديكتيشن مثلاً وتحتاج من آيفون أن يحول كلامك إلى نص.

وعلى افتراض أن جميع التطبيقات تتصرف بحسن نية، ينبغي ألا تظهر النقطة البرتقالية إلا عندما تقوم بفعل شيء يتطلب الميكروفون.

وإذا ظهرت النقطة البرتقالية عندما لا تبدو أنها مطلوبة، فقد يشير هذا إلى أن تطبيقاً يسيء استخدام خصوصيتك. فإذا رأيت النقطة في وقت لا ينبغي لها أن

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تكون ظاهرة، فربما ترغب عندئذٍ بالتواصل مع المطور للاستفسار عن سبب ظهورها، فقد تكون ظاهرة نتيجة خلل فني لا أكثر، وليس بسبب وجود نشاط تجسس متعمد.

تظهر النقطة الخضراء عندما يقوم أحد التطبيقات باستخدام الكاميرا، مثلاً عندما تلتقط صورة. ويدل الوصول إلى الكاميرا على الوصول إلى الميكروفون أيضاً. في هذه الحالة، لن ترى النقطة البرتقالية بشكل منفصل.

إذا كان هناك تطبيق داخل إلى الكاميرا عندما لا تكون هناك حاجة لذلك، فقد يعني هذا أن التطبيق يقتحم خصوصيتك. وينبغي لك أن تتواصل مع قنوات الدعم المتعلقة بالتطبيق الذي تشتبه به لتعرف سبب دخوله إلى كاميرتك، فإذا كان التطبيق يستخدم الكاميرا ليتجسس عليك، فربما ترغب بحذفه من الهاتف، أو ربما يكون مجرد خلل فني.

مركز التحكم من أجل التأكد

إذا ذهبت إلى مركز التحكم خلال بضعة دقائق من استخدام الكاميرا أو الميكروفون، يمكن لواجهة المستخدم في مركز التحكم أن تخبرك بما حدث. ستظهر لك نوع الوصول الذي حدث (الميكروفون أو الكاميرا) واسم التطبيق الذي استخدم المستشعر. ويقدم هذا طبقة إضافية من الشفافية، في حال فاتك النظر إلى مؤشر تلك النقطة.

لكن لا يمكن لنظام التشغيل أن يعرف ماذا يفعل التطبيق بالمعلومات التي يحصل عليها ويجمعها من الميكروفون أو الكاميرا. كما لا يعرف إن كانت هذه البيانات تستخدم فوراً ويتم التخلص منها، أم يتم الاحتفاظ بها إلى الأبد، وذلك بحسب موقع “الرؤية”.