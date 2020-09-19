شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 مميزات للأمان يوفرها iOS 14 لمستخدمى أيفون .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
في كل مرة يصل فيها التطبيق إلى الكاميرا أو الميكروفون، تظهر نقطة خضراء – فوق مقياس قوة الإشارة – عند الوصول إلى الكاميرا، على غرار مؤشر "LED" الأخضر الذي يضيء في أجهزة ماك عندما تكون الكاميرا قيد التشغيل ونقطة برتقالية عند الوصول إلى الميكروفون.
وإذا قمت بالوصول إلى مركز التحكم، فهناك إشعار في الأعلى يوضح لك التطبيقات الحديثة التي تمكنت من الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون، وهذه الميزة تلقائية وليس هناك حاجة إلى تدخّل المستخدم ولا توجد طريقة لإيقاف تشغيلها.
عند نسخ البيانات ولصقها في نظام iOS 14 يظهر إخطار على الشاشة في شكل نافذة منبثقة، وهذه طريقة بسيطة لكنها فعّالة لمعرفة كون التطبيقات تتطفّل على الحافظة الخاصة بك، وهذا الميزة تلقائية، وليس هناك حاجة إلى تدخل المستخدم ولا توجد طريقة لإيقاف تشغيلها.
يتيح لك الآن نظام iOS 14 خيار السماح للتطبيقات بالوصول إلى موقعك العام، ولكن ليس موقعك الدقيق، ومن الجيد أن يكون لديك خيار استخدام بيانات الموقع دون تحديد موقع محدد، وللوصول إلى هذا الإعداد يجب عليك الانتقال إلى "الإعدادات" ثم "الخصوصية" ثم "خدمات الموقع"، ثم تحقق من إعدادات التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى موقعك.
شيء آخر ستراه بعد تثبيت نظام iOS 14 وهو التطبيقات التي تطلب الوصول إلى الشبكة المحلية، حيث تحتاج بعض التطبيقات إلى هذا الوصول – يمكن استخدام الوصول في التحكم في أدوات البلوتوث أو الواي فاي – ولكن سبب احتياج جميع التطبيقات إلى هذا الوصول ضبابي إلى حد ما، وإذا غيرت رأيك في منح الوصول وتريد إيقافه فيمكنك التوجه إلى "الإعدادات" ثم "الخصوصية" ثم "الشبكة المحلية" واختيار ما يناسبك.
يمكن لنظام iOS 14 توفير عنوان "MAC" خاص وعشوائي عند الانضمام إلى شبكة الواي فاي أو إعادة الاتصال بها، حيث يمكن أن يساعد ذلك في منع تعقبك عند استخدام اتصالات الشبكة، وهذه الميزة قيد التشغيل افتراضيًا ويمكنك العثور عليها من خلال الانتقال إلى "الإعدادات" ثم "الواي فاي" ثم النقر فوق "i" في الدائرة المجاورة للشبكة.
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