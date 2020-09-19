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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين أبل iPad Air 4 و iPad Air 3 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع وجود جهاز ابل الجديد iPad Air 4 (2020) والذى يوفر ترقيات خارجية وداخلية ملحوظة على iPad Air 3 لعام 2019 ، فإن السؤال المعقول الذي يجب أن تطرحه على نفسك هو "هل يجب علي الترقية؟" إذا كنت تملك هذا الأخير، وفيما يلى نقارن جهاز أبل iPad Air 4 الجديد لعام 2020 مع سابقه ، 2019 iPad Air 3 ، ونرى ما إذا كان الجهاز الجديد يوفر بالفعل ما يكفي لتبرير الترقية.
iPad Air 4 مقابل iPad Air 3: اختلافات التصميم والعرض شاشة العرض:
كما أشارت العديد من الشائعات ، فإن جهاز iPad Air 4 يأتي بالفعل بتصميم جديد حديث ، على غرار iPad Pro، ويتضمن حواف سوداء متناظرة أصغر بكثير ، في حين أن iPad Air 3 لا يزال لديه جزء كبير في الأسفل وجبهة كبيرة، وفي حين أن جهاز iPad Air 3 لعام 2019 يتميز بشاشة مقاس 10.5 بوصة بدقة 2224 × 1668 بكسل ، فإن جهاز iPad Air 4 الجديد 2020 يتميز بشاشة أكبر حجمًا وأكثر حدة مقاس 10.9 بوصة 2360 × 1640 كلا الجهازين يدعمان True Tone.
الكاميرا الرئيسية لجهاز iPad Air الجديد هي نفسها الموجودة في iPad Pro ، بدقة 12 ميجابكسل ، ويمكنها تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية (FPS)، أما الكاميرا الأمامية Facetime قادرة على التقاط فيديو عالي الدقة (1080 بكسل) و Smart HDR، ويعتبر جهاز iPad Air 3 بمثابة تخفيض ملحوظ ، حيث لا يمكن للكاميرا الرئيسية بدقة 8 ميجابكسل سوى تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وتشبه كاميرا السيلفي الموجودة في Air 3 تلك الموجودة في الطراز الجديد ، لذا لن تكون ترقية ملحوظة.
بينما يحتوي iPad Air 3 على اثنين من مكبرات الصوت على نفس الجانب من الجهاز اللوحي ، وبالتالي لا ينتج تجربة استريو حقيقية للمستخدم ، فإن iPad Air 4 الجديد يحتوي على كل مكبر صوت على جانب مختلف من الجهاز اللوحي، ومع ذلك ، في الوضع الأفقي ، يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بصوت ستيريو حقيقي عند مشاهدة الأفلام وممارسة الألعاب على Air 4.
كما يعاني اللاعبون على iPad Air 3 من عيب كبير ، كما هو الحال في العديد من الألعاب متعددة اللاعبين ، مثل PubG Mobile ، فمن الأهمية بمكان أن تكون قادرًا على سماع الانفجارات الجانبية والطلقات النارية ، على سبيل المثال.
كما ذكرنا ، لا يمكن المبالغة في ترقية تصميم iPad Air 4 على سابقه، إذا كنت تريد جهاز iPad بمظهر عصري وشعور بالحداثة ، فإن iPad Air 4 هو الجهاز المناسب لك، مع حوافه الرفيعة المتناسقة ، والزر العلوي الجديد الذي يتميز بميزة Touch ID المدمجة ، وحقيقة أن Air الجديد يحتوي على منفذ USB Type-C بدلاً من Lightning تجعل الترقية إليه من iPad Air 3 تستحق العناء بلا شك.
سيسعد مستخدمو iPad المحترفون بمعرفة أن جهاز iPad Air 4 الجديد لعام 2020 يدعم لوحة مفاتيح أبل Magic والجيل الثاني من أبل Pencil، في المقابل ، لا يدعم iPad Air 3 الأقدم لعام 2019 سوى الجيل الأول من أبل Pencil ومن حيث لوحات مفاتيح الطرف الأول - لوحة مفاتيح أبل الذكية الأكثر صعوبة.
بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن جهاز iPad Air 4 الجديد يحتوي على منفذ USB من النوع C بدلاً من Lightning ، فيمكنه نقل البيانات بسرعة تصل إلى 5 جيجابت في الثانية ، وهو أسرع 10 مرات من iPad Air 3. منفذ USB من النوع C كما يسمح المنفذ الموجود في الطراز الجديد له بالاتصال بسهولة بالكاميرات ومحركات الأقراص الخارجية والشاشات الخارجية (بدقة تصل إلى 4K).
بينما كان من المتوقع زيادة أداء جهاز iPad Air 4 الأحدث مقارنة بسابقه البالغ من العمر عامًا ، إلا أنه يمثل قفزة خطيرة إلى الأمام، حيث يتميز iPad Air 4 الجديد لعام 2020 بشريحة أبل الأكثر تقدمًا حتى الآن - A14 Bionic ، مما يجعل أداءه أسرع بنسبة 40٪ من أداء iPad Air 3.
وبالتالي ، فإن Air 4 أكثر قدرة على مواجهة المستقبل ، وأكثر قدرة على أداء المهام الاحترافية مثل تحرير الفيديو وإنتاج الموسيقى وما شابه ذلك. iPad Air 4 قادر أيضًا على معالجة رسومات أسرع بنسبة 30٪ على Air 3 ، والتي ستكون ملحوظة بشكل خاص للاعبين ومحرري الفيديو.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.