شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين أبل iPad Air 4 و iPad Air 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع وجود جهاز ابل الجديد iPad Air 4 (2020) والذى يوفر ترقيات خارجية وداخلية ملحوظة على iPad Air 3 لعام 2019 ، فإن السؤال المعقول الذي يجب أن تطرحه على نفسك هو "هل يجب علي الترقية؟" إذا كنت تملك هذا الأخير، وفيما يلى نقارن جهاز أبل iPad Air 4 الجديد لعام 2020 مع سابقه ، 2019 iPad Air 3 ، ونرى ما إذا كان الجهاز الجديد يوفر بالفعل ما يكفي لتبرير الترقية.



iPad Air 4 مقابل iPad Air 3: اختلافات التصميم والعرض شاشة العرض: iPad Air 4 مقابل iPad Air 3: اختلافات التصميم والعرض شاشة العرض:

كما أشارت العديد من الشائعات ، فإن جهاز iPad Air 4 يأتي بالفعل بتصميم جديد حديث ، على غرار iPad Pro، ويتضمن حواف سوداء متناظرة أصغر بكثير ، في حين أن iPad Air 3 لا يزال لديه جزء كبير في الأسفل وجبهة كبيرة، وفي حين أن جهاز iPad Air 3 لعام 2019 يتميز بشاشة مقاس 10.5 بوصة بدقة 2224 × 1668 بكسل ، فإن جهاز iPad Air 4 الجديد 2020 يتميز بشاشة أكبر حجمًا وأكثر حدة مقاس 10.9 بوصة 2360 × 1640 كلا الجهازين يدعمان True Tone.

الكاميرات الكاميرا الرئيسية لجهاز iPad Air الجديد هي نفسها الموجودة في iPad Pro ، بدقة 12 ميجابكسل ، ويمكنها تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية (FPS)، أما الكاميرا الأمامية Facetime قادرة على التقاط فيديو عالي الدقة (1080 بكسل) و Smart HDR، ويعتبر جهاز iPad Air 3 بمثابة تخفيض ملحوظ ، حيث لا يمكن للكاميرا الرئيسية بدقة 8 ميجابكسل سوى تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وتشبه كاميرا السيلفي الموجودة في Air 3 تلك الموجودة في الطراز الجديد ، لذا لن تكون ترقية ملحوظة.

مكبرات الصوت بينما يحتوي iPad Air 3 على اثنين من مكبرات الصوت على نفس الجانب من الجهاز اللوحي ، وبالتالي لا ينتج تجربة استريو حقيقية للمستخدم ، فإن iPad Air 4 الجديد يحتوي على كل مكبر صوت على جانب مختلف من الجهاز اللوحي، ومع ذلك ، في الوضع الأفقي ، يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بصوت ستيريو حقيقي عند مشاهدة الأفلام وممارسة الألعاب على Air 4.

كما يعاني اللاعبون على iPad Air 3 من عيب كبير ، كما هو الحال في العديد من الألعاب متعددة اللاعبين ، مثل PubG Mobile ، فمن الأهمية بمكان أن تكون قادرًا على سماع الانفجارات الجانبية والطلقات النارية ، على سبيل المثال.

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التصميم كما ذكرنا ، لا يمكن المبالغة في ترقية تصميم iPad Air 4 على سابقه، إذا كنت تريد جهاز iPad بمظهر عصري وشعور بالحداثة ، فإن iPad Air 4 هو الجهاز المناسب لك، مع حوافه الرفيعة المتناسقة ، والزر العلوي الجديد الذي يتميز بميزة Touch ID المدمجة ، وحقيقة أن Air الجديد يحتوي على منفذ USB Type-C بدلاً من Lightning تجعل الترقية إليه من iPad Air 3 تستحق العناء بلا شك.

الاكسسوارات سيسعد مستخدمو iPad المحترفون بمعرفة أن جهاز iPad Air 4 الجديد لعام 2020 يدعم لوحة مفاتيح أبل Magic والجيل الثاني من أبل Pencil، في المقابل ، لا يدعم iPad Air 3 الأقدم لعام 2019 سوى الجيل الأول من أبل Pencil ومن حيث لوحات مفاتيح الطرف الأول - لوحة مفاتيح أبل الذكية الأكثر صعوبة.

بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن جهاز iPad Air 4 الجديد يحتوي على منفذ USB من النوع C بدلاً من Lightning ، فيمكنه نقل البيانات بسرعة تصل إلى 5 جيجابت في الثانية ، وهو أسرع 10 مرات من iPad Air 3. منفذ USB من النوع C كما يسمح المنفذ الموجود في الطراز الجديد له بالاتصال بسهولة بالكاميرات ومحركات الأقراص الخارجية والشاشات الخارجية (بدقة تصل إلى 4K).

iPad Air 4 مقابل iPad Air 3: اختلافات الأداء بينما كان من المتوقع زيادة أداء جهاز iPad Air 4 الأحدث مقارنة بسابقه البالغ من العمر عامًا ، إلا أنه يمثل قفزة خطيرة إلى الأمام، حيث يتميز iPad Air 4 الجديد لعام 2020 بشريحة أبل الأكثر تقدمًا حتى الآن - A14 Bionic ، مما يجعل أداءه أسرع بنسبة 40٪ من أداء iPad Air 3.

وبالتالي ، فإن Air 4 أكثر قدرة على مواجهة المستقبل ، وأكثر قدرة على أداء المهام الاحترافية مثل تحرير الفيديو وإنتاج الموسيقى وما شابه ذلك. iPad Air 4 قادر أيضًا على معالجة رسومات أسرع بنسبة 30٪ على Air 3 ، والتي ستكون ملحوظة بشكل خاص للاعبين ومحرري الفيديو.