اعتباراً من الأحد… أميركا تحظر تطبيقي “تيك توك” و”وي تشات” الصينيّين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 7 دقائق

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أنه سيتم حظر تنزيل تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد، بسبب مخاطر تتعلق بـ”الأمن القومي”.

وأوضحت الوزارة في بيان أن “الحزب الشيوعي الصيني أثبت أن لديه الوسائل والنية في استخدام هذين التطبيقين لتهديد الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها”، منفذة بذلك تهديدات الرئيس دونالد ترامب وسط توتر متصاعد بين العملاقين الاقتصاديين.

ووقع ترامب الشهر الماضي مرسومًا يحدد مهلة 45 يومًا لوقف التعامل مع بايت دانس الصينية، وهي الشركة الأم لمنصة تيك توك، كما وقع مرسومًا مشابهًا ضد منصة ويتشات التابعة لشركة لتينسنت الصينية العملاقة. من المرتقب أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 20 سبتمبر/أيلول.

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وعلى طول الخط فأن الولايات المتحدة تتهم التطبيقات الصينية بالتجسس على مواطنيها وتهديد الأمن القومي.

وكانت الشركة الصينية تلقت عروض شراء من عدة شركات من بينها عرض من أوراكل، وآخر مشترك بين وول مارت ومايكروسوفت، وCentricus Asset Management، وTriller وتويتر.

دفعت معارضة الصين للبيع القسري لتيك توك -وكذلك مخاوف من داعمي ByteDance الرئيسيين مثل Sequoia وGeneral Atlantic بشأن الضربة المالية لبيع تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة في الولايات المتحدة بأقل مما يستحق- ByteDance إلى اتخاذ قرار الشراكة، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات لرويترز.