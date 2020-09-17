تكنولوجيا: LG تعلن عن هاتفها منخفض التكلفة LG Q31 بكاميرة مزدوجة ونظام Android 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت LG اليوم عن إصدارها الجديد من الهواتف منخفضة التكلفة LG Q31، الذي ينطلق بكاميرة مزدوجة ونظام تشغيل Android 10 وسعر 178 دولار.

يتميز هاتف LG Q31 بشاشة FullVision بحجم 5.7 إنش، وجودة عرض HD بلس، والتي تضم نتوء U للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

ويضم هاتف LG Q31 معالج MediaTek Helio P22 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

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وتأتي الكاميرة الخلفية في الهاتف بإعدادات مزدوجة ومستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر ثانوي بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 3000 mAh.

مواصفات هاتف LG Q31

شاشة FullVision بحجم 5.7 إنش، وجودة عرض HD بلس، أو بدقة 1520 في 720 بيكسل، وأبعاد 18.9:9.

رقاقة معالج MediaTek Helio P22 بدقة تصنيع 12 نانومتر وكرت شاشة IMG PowerVR GE8320

ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام

سعة تخزين 32 جيجا بايت كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت

نظام تشغيل Android 10

كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر ثانوي بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2.

كاميرة أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2

مدخل 3.5مم للسماعات.

قياسات الهاتف 147.9 في 71 في 8.7 مم، مع وزن 145 جرام.

بطارية بقدرة 3000 mAh.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف LG Q31 بسعر 178 دولار، على أن يأتي باللون الفضي في 25 من سبتمبر في سوق كوريا الجنوبية.

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