تكنولوجيا: Realme تخطط لإطلاق هاتف يضم معالج Snapdragon 875 بدقة تصنيع 5 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Realme إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على خططها لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية بمعالج Snapdragon 875 المميز بدقة تصنيع 5 نانومتر، على أن يأتي الهاتف في خط إنتاج جديد للشركة.

يتجه عمالقة تصنيع الهاتف لإطلاق جيل جديد من الهواتف الذكية المميزة بمعالجات بدقة تصنيع 5 نانومتر، ومع تأخر هواوي هذا العام لإطلاق معالج Kirin 9000 المميز بدقة تصنيع 5 نانومتر، إستطاعت ابل أن تكشف عن رقاقة A14 Bionic التي تدعم أجهزة الآيباد الجديدة وتدعم لاحقاً سلسلة هواتف iPhone 12.

وتنضم شركة Realme لاحقاً أيضاً وفقاً للإعلان التشويقي الذي نشر من الشركة اليوم، والذي أكدت من خلاله على إصدار جديد للشركة يأتي برقاقة معالج Snapdragon 875 التي ترتكز على دقة تصنيع 5 نانومتر.

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ولقد أشار Xu Qi Chase نائب رئيس Realme على أن الشركة تخطط لجلب رقاقة معالج Snapdragon 875 بدقة تصنيع 5 نانومتر في إصدارها الأول من خط إنتاج جديد.

ومن المتوقع أن يأتي خط إنتاج Realme في فئة الهواتف المميزة، لتبدأ من خلال هذه الإصدارات المنافسة في سوق الهواتف الذكية فائقة الجودة، كبديل للمنافسة في سوق الهواتف المتوسطة فقط.

يذكر أن شركة كوالكوم قد بدأت الإنتاج الضخم لشرائح Snapdragon 875 منذ شهرين تقريباً، حيث من المتوقع أن ينطلق الإصدار الأول من الهواتف الذكية بمعالج Snapdragon 875 في نهاية يناير العام المقبل أو في بداية شهر فبراير من عام 2021.

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