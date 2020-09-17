كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تقارير: بيع تطبيق TikTok لشركة Oracle بدلًا من شركة Microsoft

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، فقد تفوقت شركة Oracle على مايكروسوفت لتفوز بعطاء عمليات TikTok في الولايات المتحدة. شركة برامج قاعدة بيانات B2B ليست بالضبط الاسم الأول الذي تفكر فيه عندما تفكر في “تطبيق مشاركة الفيديو المليء بالفيديوهات الخاصة بالمراهقين”، لكننا جميعًا نوسع نطاق أنفسنا قليلاً هذه الأيام.

أعلنت شركة Microsoft أن شركة ByteDance الصينية الأم لـ TikTok رفضت اقتراحها بشراء التطبيق الشهير في منشور مدونة قصير جدًا وقوي قليلاً يوم الأحد.

كتبت Microsoft: “كان من الممكن أن نجري تغييرات مهمة لضمان تلبية الخدمة لأعلى معايير الأمان والخصوصية والأمان عبر الإنترنت ومكافحة التضليل، وقد أوضحنا هذه المبادئ في بياننا الصادر في أغسطس”. “نتطلع إلى رؤية كيف تتطور الخدمة في هذه المجالات الهامة.”

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أدى هذا إلى ترك المجال لـ Oracle باعتبارها الطرف الوحيد المهتم المتبقي – أو على الأقل الطرف الوحيد المعروف للجميع. في حين لم يتم الإعلان عن أي شيء رسميًا حتى الآن، أخبرت المصادر كلاً من وول ستريت جورنال وواشنطن بوست أن شركة Oracle قد فازت بمناقصة شراء تيك توك، على الرغم من أن الصفقة ربما لن تكون بيعًا مباشرًا وبدلاً من ذلك، ستكون Oracle “الشريك التقني الموثوق به” لـ TikTok في الولايات المتحدة.

اتهم الرئيس دونالد ترامب TikTok بمشاركة بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية منذ شهور، وأصدر أمرًا تنفيذيًا في أغسطس لمطالبة ByteDance ببيع عمليات التطبيق في الولايات المتحدة والموعد النهائي لهذا البيع الإجباري (على الأرجح) هو 20 سبتمبر.

كملاحظة جانبية، فرضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا قيودًا على نقل البيانات الشخصية للأشخاص إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى مخاوف بشأن مراقبة الحكومة الأمريكية للمواطنين الأوروبيين