سعر ومواصفات iPad Air 2020 – مميزات وعيوب ايباد اير 2020

iPad Air 2020 تم اطلاقه رسميًا في مؤتمر يوم 15 سبتمبر و هو بسعر يبدأ من 600 دولار اي 9450 جنيه و يقدم بإنطباعات اولية تجربة ممتازة لاغنى عنها. الجهاز الجديد بمعالج Apple A14 Bionic الجديد لأول مرة على الإطلاق. مع تصميم جديد مشابه للـiPad Pro ودعم لإكسسوار الـiPad Pro المختلف. جهاز iPad الجديد تقول Apple بأنه اقوى من اكثر اجهزة لابتوب ويندوز مبيعًا بمقدار الضعف. فهل هذا يعني انه فعلًا افضل للإستخدام كلابتوب؟

في الواقع iPad Air 2020 سيقدم تجربة مميزة بسبب نظام تشغيل iPad OS الذي يعد افضل نظام تشغيل للأجهزة اللوحية. ذلك مع كاميرا جيدة من iPad Pro و دعم لإكسسوارات Apple Pencil الجيل الثاني و الـMagic Keyboard تقدم Apple فعلًا تجربة متميزة بهذا الجهاز. سعره يضعه في منافسة مع Galaxy Tab S7 الذي يقتربان من بعضهما البعض كثيرًا. فماذا تفضل؟