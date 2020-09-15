سعر ومواصفات Huawei Y9a – مميزات و عيوب هواوي واي 9 اي

هاتف Huawei Y9a خارج ترشيحاتي لسببين. السبب الأول هو انعدام وجود خدمات جوجل. بدون خدمات جوجل الهاتف يفقد جزء كبير من قوته. السبب الثاني هو ان الهاتف غالي الثمن على سعره فهو بسعر 5000 جنيه لدرجة انك ان اشتريت Huawei Nova 7i الارخص منه في الثمن ستحصل على قيمة افضل بكثير. هاتف هواوي هذا صعب الترشيح صعب التفكير به في هذا السعر

Huawei Y9a يقدم 4 كاميرات خلفية بتركيبة تقليدية جدًا. معالج Helio G80 الذي ادائه فوق المتوسط نوعًا ما و لكن ليس في هذه الفئة. شاشة IPS LCD كاملة. لا خدمات Google و بطارية كبيرة الحجم بسرعة شحن ممتازة و بسعر 5000 جنيه فهو خارج الترشيحات بشكل كامل ولا انصح به هذه المرة. يمكنك التفكير في Realme 6 او 6 pro في هذه الحالة افضل من هاتف هواوي