كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تعرف على الفيديو الذي يحاول تيك توك منع الناس من مشاركته

من أجل صحتك العقلية، يرجى التفكير في البقاء خارج تيك توك – على الأقل لفترة قصيرة.

انتشرت لقطات مصورة لرجل ينتحر على منصة مشاركة الفيديو منذ ليلة الأحد، وأحيانًا يتم إخفاؤها داخل مقاطع فيديو عادية لخداع المستخدمين لمشاهدتها حيث يقوم العديد من الناس بتحميل مقاطع فيديو لتحذير الآخرين من المقطع المزعج، بينما يقول تيك توك إنه يعمل على منعه من التداول.

يبدأ الفيديو برجل ملتح يرتدي نظارة ويجلس ويواجه الكاميرا. إذا رأيت هذا في أي وقت في أي فيديو، فانسحب بعيدًا على الفور.

تم بث الفيديو في الأصل على فيسبوك الشهر الماضي، ومنذ ذلك الحين تم تحميله على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل تويتر وانستجرام. قد تؤدي مصطلحات البحث المتعلقة بالانتحار أو أي شيء له علاقة بالحادث حاليًا إلى إنتاج محتوى ذي صلة، بما في ذلك إعادة النشر ولقطات الشاشة ومقاطع الفيديو مع تحرير اللقطات الرسومية.

يصعب تجنب المقطع المزعج على تيك توك بسبب طريقة عمل ميزة For You في التطبيق حيث تعرض هذه الميزة مقاطع الفيديو وتشغلها تلقائيًا بناءً على اعتقاد الخوارزمية أنها قد تثير اهتمام المستخدم، مما أدى إلى تعرض الأشخاص لهذه اللقطات دون قصد.

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وأكدت تيك توك انتشار الفيديو في بيان لموقع Mashable، وقالت إنها تعمل على إزالة المقاطع وحظر الحسابات التي تستمر في مشاركتها.

قال متحدث باسم تيك توك: “تقوم أنظمتنا تلقائيًا باكتشاف هذه المقاطع والإبلاغ عنها لانتهاكها سياساتنا ضد المحتوى الذي يعرض الانتحار أو يشيد به أو يمجده أو يروج له”. “نحن نحظر الحسابات التي تحاول تحميل المقاطع مرارًا وتكرارًا، ونقدر أعضاء مجتمعنا الذين أبلغوا عن محتوى وحذروا الآخرين من مشاهدة مثل هذه مقاطع الفيديو أو الانخراط فيها أو مشاركتها على أي نظام أساسي احترامًا للشخص وعائلته.

“إذا كان أي شخص في مجتمعنا يعاني من أفكار الانتحار أو يشعر بالقلق بشأن شخص ما، فنحن نشجعه على طلب الدعم، ونوفر الوصول إلى الخطوط الساخنة مباشرة من تطبيقنا وفي مركز الأمان لدينا.”

ربما يكون من الأفضل البقاء بعيدًا عن تيك توك لفترة، على الأقل حتى يصبح هذا تحت السيطرة.