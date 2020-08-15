تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات Mate 40 و Mate 40 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على تويتر اليوم عن مواصفات هواتف هواوي المرتقبة Mate 40 و Mate 40 Pro قبل الإعلان الرسمي المتوقع في شهر سبتمبر المقبل.

تقدم هواوي الإصدارات القادمة من سلسلة هواتف Mate 40 برقاقة معالج هواوي Kirin 9000 التي تتميز بدقة تصنيع 5 نانومتر.

تقدم هواوي هاتف Mate 40 Pro أو الذي يعرف الآن برمز “Noah” بتصميم منحني waterfall في الشاشة، على أن تقدم الشاشة من BOE أو شركة LG، وتدعم معدل تحديث 90 Hz، كما يضم الهاتف مستشعرات بدقة 50 و80 ميجا بيكسل، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر periscope لدعم التكبير البصري، وأيضاً كاميرة 3D ToF، على أن يأتي الهاتف بإعدادات رباعية.

كما تؤكد التسريبات على أن هاتف Mate 40 Pro يتميز ب “عدسات سائلة” وهو تعبير أستخدم من هواوي لبراءة إختراع في تقنية الكاميرة التي تجمع بين ميزة التركيز التلقائي والتثبت البصري في كاميرة واحدة، حيث يمكن لتقنية هواوي أن تدعم مقاومة المؤثرات الخارجية بكفاءة أكبر.

ويأتي هاتف Mate 40 برمز “Ocean” حيث يتميز بتصميم منحني في جانبي الشاشة، مع معدل تحديث 90 Hz، وشاشة بحجم 6.67 إنش والتي صممت من LG.

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كما تأتي الكاميرة في هاتف Mate 40 بمستشعر 50 و20 ميجا بيكسل، وأيضاً 8 ميجا بيكسل، على أن يأتي المستشعر الأخير بعدسات periscope ليدعم التكبير البصري.

من جانب أخر تقدم هواوي الكاميرات الأمامية في كلا الهاتفين في الشاشة بنظام 3D لتقنية التعرف على الوجه، وتشير التسريبات إلى أن هواوي تقدم الإصدارات الجديدة بقدرة بطارية 4300، و4600، وأيضاً 5000 mAh لذا من المتوقع أن يتوفر إصدار ثالث في سلسلة Mate 40، حيث من المتوقع أن يأتي الإصدار الثالث بعنوان Mate 40 Pro Plus.

السعر المتوقع لهاتف Mate 40 Pro

تؤكد التسريبات على أن هاتف Mate 40 Pro ينطلق في السوق الصيني بنموذج رئيسي بسعر 863 دولار الذي يتميز بسعة تخزين 128 جيجا بايت، ونموذج بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 935 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعة تخزين 512 جيجا بايت بسعر 1064 دولار في السوق الصيني.

يذكر أن تقرير نشر مؤخراً عبر صفحة @evleaks أشار إلى أن هاتف Mate 40 لن يتوفر في الأسواق العالمية نتيجة للمخزون المحدود لشركة هواوي من رقاقات المعالج التي قد لا تكفي لإنتاج عدد كبير من هواتف Mate 40، أيضاً ينطلق هاتف Mate 40 Pro بواجهة EMUI 11 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11، ومن المتوقع أن يأتي هاتف Mate 40 بواجهة EMUI 10.x.

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