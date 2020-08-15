الإعلان رسميًا عن الحاسوب المحمول Redmi G لجمهور اللاعبين، ويُكلف 760$ فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن حاسوب محمول جديد موجه لجمهور اللاعبين يُدعى Redmi G. هذا الحاسوب يُكلف إبتداءً من 760 دولار أمريكي ويصل إلى 1000 دولار أمريكي. وبطبيعة الحال، هذه الأسعار تنطبق على السوق الصيني، وبالتالي هذه الأسعار قابلة للتغيير في حالة إذا تم إطلاق هذا الحاسوب على الصعيد العالمي.

الحاسوب Redmi G الجديد يضم شاشة بحجم 16.1 إنش وإطار نحيف أجبر الشركة الصينية على نقل الكاميرا الأمامية إلى الإطار السفلي. الأهم من ذلك، هو حقيقة أن هذه الشاشة تدعم معدل التحديث 144Hz وتمتاز بدقة FullHD وبدعمها لـ 100 في المئة من التدرج اللوني sRGB.

يمكن الحصول على الحاسوب Redmi G الجديد مع المعالج Intel Core i5-10200H أو Intel Core i5-10300H، ومع معالج الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1650 أو Nvidia GeForce 1650 Ti. وتجدر الإشارة إلى أن النسخة المُزودة بالمعالج Intel Core i5-10300H ومعالج الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1650 Ti تُكلف حوالي 900 دولار أمريكي، في حين تُكلف النسخة المزودة بالمعالج Intel Core i7-10750H ومعالج الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1650 Ti نحو 1000 دولار أمريكي. ومع ذلك، ليست هناك أي معلومات حول ما إذا كان هناك دعم لتكنولوجيا G-Sync.

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هذا الحاسوب المحمول الجديد يضم كذلك بطارية بقوة 55Wh تعد بتقديم 5.5 ساعات من الإستخدام أثناء التصفح الخفيف. على الرغم من التصميم النحيف، إلا أن Redmi G يعد بأداء إستثنائي على مستوى التبريد بفضل نظام تبديد الحرارة المستخدم في الجهاز. وبصرف النظر عن ذلك، فهذا الحاسوب المحمول يضم كذلك لوحة تتبع كبيرة نسبيًا.

عمومًا، سيتم إطلاق الحاسوب المحمول Redmi G في اليوم 17 أغسطس وقد بدأت شركة Redmi بالفعل بتلقي الطلبات المسبقة على هذا الحاسوب المحمول في الصين بالفعل.