تكنولوجيا: 8 أشياء يجب أن تعرفها عن سيارة Cadillac Lyriq الكهربائية القادمة!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Cadillac خلال الفترة الماضية عن نموذج لسيارتها الكهربائية بالكامل Cadillac Lyriq، والتي تنافس في الأسواق لاحقاً بتصميم فاخر ومعايير جديدة للسيارات الكهربائية.

أكد تقرير نشر مؤخراً على أن General Motors ستبدأ قريباً بالإنتاج الضخم لسيارتها الكهربائية الجديدة من علامة Cadillac الفاخرة والتي تنطلق بعنوان Lyriq، وتأتي ببعض المعايير المميزة لعلامة General Motors الفاخرة.

أهم الملامح المميزة لمعايير سيارة Cadillac Lyriq الكهربائية

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من المتوقع أن تدعم سيارة Lyriq قطع مسافة 300 ميل بشحنة واحدة

سيارة هي سيارة Lyriq جنرال موتورز الأولى التي تحقق الإستفادة من بنية EV المعيارية الجديدة من الشركة وبطاريات Ultium.

تأتي بشاشة LED حجم 33 إنش لدفع المعلومات الخاصة بالسيارة، ودعم المستخدم بأدوات الترفيه.

تأتي سيارة Lyriq بأحدث إصدار من Super Cruise وهو نظام ADAS مساعد رقمي متطور من جنرال موتورز للقيادة الذاتية، والذي يدعم تغيير المسارات بشكل تلقائي، وصف السيارة عن بعد.

ستتوفر السيارة باثنان من الإصدارات تنقسم بين الدفع الخلفي والدفع الرباعي.

ستدعم سيارة Lyriq ميزة الشحن السريع بقدرة 150 كيلووات.

ستتميز السيارة بتقنية الواقع المعزز في شاشة العرض

كما أكد Andrew Smith المدير التنفيذي لعلامة General التجارية على أن سيارة Lyriq تأتي برؤية مستقبلية في تصميم السيارة الكهربائية.

ومن المقرر أن تتميز سيارة Cadillac Lyriq بتصميم يدعم توزيع الوزن في السيارة بنسبة 50 إلى 50% في هيكل EV، حيث يتركز وزن البطارية إلى أسفل أرضية هيكل السيارة، كما تضم السيارة حزمة بطارية 100 كيلو واط / ساعة.

أيضاً أكدت ميليسا جرادي مديرة التسويق في كاديلاك، على أن سيارة Cadillac Lyriq ستقدم رؤية وتجربة جديدة للعملاء، ومتكاملة من خلال تطبيقات الهاتف مع منصة مخصصة للسيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن تتوفر سيارة الكهربائية للبيع في 2022 بعدد أربعة من الإصدارات.

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