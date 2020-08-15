Telegram تضيف أخيرًا الدعم لمحادثات الفيديو إلى جميع التطبيقات الخاصة بها

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت Telegram أنها ستجلب أخيرًا خاصية محادثات الفيديو إلى جميع تطبيقات الحواسيب والأجهزة المحمولة الخاصة بها. أصدرت الشركة هذا الإعلان في يوم الذكرى السابعة لتأسيس الخدمة في شهر أغسطس من العام 2013.

يتم حاليًا توفير ميزة محادثات الفيديو كميزة تجريبية في جميع التطبيقات. كما هو الحال مع المحادثات الصوتية، فإنه يتم تشفير جميع محادثات الفيديو في Telegram. سيعرض التطبيق أربعة رموز تعبيرية على الشاشة لك وللطرف الأخر في المكالمة. إذا كان كلاهما يملكان نفس الرموز التعبيرية الأربعة، فسوف يتم تشفير المكالمة.

تستفيد ميزة المكالمات الصوتية من ميزة ” صورة في صورة “، بحيث يمكنك تصغير المكالمة للإستمرار في إستخدام باقي التطبيق. يمكنك إختيار الإنتقال إلى المحادثة الصوتية فقط في أي وقت أثناء إجراء محادثة الفيديو أو عدم تشغيل الكاميرا إطلاقًا من جانبك.

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وعدت Telegram بأنها ستقوم بإضافة المزيد من الميزات في الإصدارات المستقبلية. الأهم من ذلك، ستحصل الخدمة على خيار إجراء محادثات الفيديو الجماعية. وبصرف النظر عن هذا، أضافت Telegram أيضًا المزيد من الرموز التعبيرية المتحركة للرموز التعبيرية الشائعة. إذا كتبت أيًا من هذه الرموز التعبيرية في الدردشة، فستظهر نسخة متحركة أكبر بدلاً من ذلك. عمومًا، يمكنكم الإطلاع على كافة هذه التغييرات وهي قيد العمل في رابط المصدر أدناه.