شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتهم أبل بأنها "عدو" للشركات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعد فيس بوك وأبل أفضل الأصدقاء حقًا، وغالبًا ما يتهم كل منهما الآخر بأنه مخطئ في العديد من القضايا، حيث اتهم فيس بوك الآن علانية شركة أبل بأنها "عدو" للشركات الصغيرة، حيث أعلنت الشبكة الاجتماعية عن تحديث جديد، يستهدف الشركات الصغيرة، والذى سيسمح للشركات بفرض رسوم على الفعاليات عبر الإنترنت.

فمع التحديث، الذى تمت معاينته لأول مرة فى أبريل، يمكن لأصحاب الأعمال التخطيط لحدث عبر الإنترنت، مثل دروس الطهي أو التمرين، وتحصيل رسوم من متابعيهم للوصول إليها، لكن فيس بوك يقول إن أصحاب الأعمال لن يكونوا قادرين على الاستفادة من الميزة بقدر ما ينبغي بسبب سياسات مطوري أبل.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال فيجي سيمو، نائب الرئيس، بتطبيق فيس بوك، في مدونة إن الشركة طلبت من أبل تخفيض "ضريبة" متجر التطبيقات لكنهم رفضوا، وقال "لقد طلبنا من أبل تخفيض ضريبة App Store بنسبة 30٪ أو السماح لنا بتقديم فيس بوك Pay حتى نتمكن من استيعاب جميع التكاليف للشركات التي تكافح خلال COVID-19".

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وأضاف في منشور: "للأسف، رفضوا طلباتنا، وستتلقى الشركات الصغيرة والمتوسطة 70٪ فقط من عائداتها المكتسبة بشق الأنفس، وأوضح فيس بوك أنه لن يجني أي أموال من هذه الأحداث “على الأقل حتى العام المقبل".

وقال سيمو أيضًا: "بالنسبة للمعاملات على الويب وعلى أندرويد في البلدان التي طرحنا فيها فيس بوك Pay، ستحتفظ الشركات الصغيرة بنسبة 100٪ من الإيرادات التي تجنيها من الأحداث المدفوعة عبر الإنترنت."، وبعبارة أخرى، قررت Google أيضًا عدم أخذ أي رسوم من هذه الأحداث على فيس بوك.

ومن الواضح أن فيس بوك يرسم أبل على أنها "شريرة" - شركة لا ترغب في تقليل رسوم متجر التطبيقات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن في الواقع، في إحدى الصور التي شاركها فيس بوك من التطبيق، يذكر بوضوح أن "أبل تأخذ 30% من هذا الشراء" على إصدار iOS.

وفي إصدار أندرويد من التطبيق، سيرى المستخدمون الرسالة "فيس بوك لا يأخذ رسومًا من هذا الشراء "، وقد تعرضت شركة آبل لضغوط من العديد من مطوري التطبيقات ذات الأسماء الكبيرة لتقليل رسوم متجر التطبيقات، وقد رفعت شركة Epic Games، مطورة Fortnite، دعوى قضائية ضد شركة أبل لحظر التطبيق لأسباب مماثلة أيضًا، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان رد فعل أبل وكيفية ذلك لانتقادات فيس بوك المخفية.