شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تجرى محادثات لشراء مكتب بمدينة بنغالورو الهندية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع افتتاح مكتب أبل الجديد فى مدينة بنغالورو الهندية فى Prestige Mink Square، حيث يتم دعم سوق تأجير العقارات التجارية فى الهند، الذى ضربه الوباء من خلال صفقات فى بنغالورو وحيدر أباد وما حولهما، حتى فى الوقت الذى تشهد فيه المدن الكبرى الأخرى مثل مومباى وNCR المعاملات تعود إلى طبيعتها.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتتفاوض شركة أبل مع بناة على مساحة مكتبية تبلغ 350.000 قدم مربع فى بنغالورو والتى ستخدم أسواقها العالمية، وتخطط لافتتاح مركز بيع بالتجزئة كبير في المدينة، حسبما قال أشخاص مطلعون لـ ET، وهناك صفقة كبيرة أخرى قيد التنفيذ - تجرى شركة الخدمات المالية Wells Fargo ومقرها الولايات المتحدة محادثات للحصول على 1.4 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية في حيدر أباد لتوسيع عملياتها.

وقال عدد من الأشخاص على دراية بالأمر: "من المتوقع أن يتم توقيع كلا الصفقتين فى الأيام القليلة المقبلة، وفى كلتا الحالتين تقوم الشركتان بتوسيع وجودهما فى الهند "وأضافوا" هذه المرافق سترتفع بحلول عام 2021"، ومن المتوقع افتتاح مكتب أبل الجديد فى بنغالورو فى Prestige Mink Square.

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وتتطلع الشركة أيضًا إلى زيادة التصنيع في البلاد، ففي الشهر الماضي، بدأت شركة Foxconn في تجميع أجهزة ايفون المتطورة من أبل في مصنعها في تشيناي، وبشكل منفصل تجرى Wells Fargo مناقشة حول مساحة مكتب مبنية لتناسب فى حيدر أباد مع مطوري DivyaSree.

وقال شخص آخر على دراية بالصفقة: "تشغل Wells Fargo بالفعل نحو 1.2 مليون قدم مربع في حيدر أباد وتتطلع إلى مزيد من التوسع في الأعمال"، وفى الآونة الأخيرة، قامت الشركات متعددة الجنسيات بما فى ذلك Google وWalmart وAmazon وMicrosoft إما باستئجار مساحات مكتبية كبيرة أو بصدد تأجيرها فى جميع أنحاء بنغالورو وحيدر أباد وتشيناى للنمو فى المستقبل.

وفى النصف الأول من عام 2020، استحوذت أسواق العقارات الجنوبية على نحو 48% من إجمالى تأجير المكاتب فى الهند مقارنة بـ51% في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتقرير نايت فرانك الأخير، ساهمت بنغالورو بحوالي 4.8 مليون قدم مربع من تأجير المساحات المكتبية في البلاد، بينما كانت حيدر أباد 2.2 مليون قدم مربع.