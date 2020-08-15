شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو مبيعات سوق السماعات الذكية بنسبة 6% خلال الربع الثانى من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سوق السماعات الذكية العالمية ارتفاعًا بنسبة 6% من حيث المبيعات فى الربع الثانى من عام 2020 مقارنة بالربع السابق، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Strategy Analytics، وبحسب التقرير فقد بلغت مبيعات مكبرات الصوت الذكية حول العالم 30 مليونًا، وحصلت أمازون على المركز الأول بنسبة 21.6%، تليها شركة جوجل بحصة سوقية بلغت 17.1%، ثم بايدو بحصة سوقية تبلغ 16.7%.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيدعى التقرير أيضًا أن البائعين الصينيين تعافوا من بطء الربع الأول، والذى تأثر بقضايا متعلقة بالوباء فى السوق الصينية، لكن بالمقارنة، عانى معظم اللاعبين الأمريكيين من تباطؤ طلب المستهلكين فى الربع الثانى.

وقال ديفيد واتكينز، مدير شركة Strategy Analytics "يستمر الوباء فى التأثير على أنماط المبيعات حول العالم، وقد تعافى الطلب في الربع الثاني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من مأساة الإغلاق في الربع الأول، لكن المبيعات في أمريكا الشمالية وأوروبا تراجعت بشكل طفيف فصليًا بعد أن تراجعت تلك الاقتصادات، نحن متفائلون بأن التعافي في هذه المناطق سيعكس ما رأيناه في الصين وأن الشعبية الكامنة للمتحدثين الأذكياء ستدفع السوق إلى نتيجة إيجابية لبقية العام".

وقد توقع تقرير Strategy Analytics كيف من المتوقع أن يكون الأداء في الربع الثالث من عام 2020 ، وقال إنه من المتوقع في الربع القادم أداء أقوى مع بدء المزيد من الاقتصادات في التعافي، كما يزعم التقرير أن المبيعات العالمية تسير على الطريق الصحيح للوصول إلى 161 مليون وحدة للعام بأكمله، فيما لم تعاني مكبرات الصوت الذكية بنفس السوء الذي تعاني منه القطاعات الرئيسية مثل الهواتف الذكية، وتم الآن حل مشكلات التوريد في الربع الأول إلى حد كبير، ومع ذلك ، يجب على البائعين أن يهتموا بشكل خاص برسائل العلامة التجارية حيث تشير أبحاثنا إلى دليل واضح على أن المستهلكين يغيرون العلامات التجارية بناءً على كيفية استجابة الشركات للوباء.