مايكروسوفت تعد بثلاث سنوات من تحديثات الأندرويد للهاتف Surface Duo المزدوج الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة جوجل توفر بالفعل ثلاث سنوات من تحديثات النظام لهواتف Google Pixel الخاصة بها، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة سامسونج أنه ستوفر ثلاث سنوات من تحديثات الأندرويد الرئيسية لهواتفها الذكية الرائدة بدءًا من Galaxy S10 Series. والآن، أكدت شركة مايكروسوفت أنها ستوفر ثلاث سنوات من التحديثات البرمجية للهاتف Surface Duo المزدوج الشاشة الذي أطلقته مؤخرًا.

هذا الوعد يشمل تحديثات النظام الرئيسية والتحديثات الأمنية. هذا لا يزال قليلاً بالمقارنة مع ما توفره شركة آبل لعملائها، ولكن نظرًا إلى أن المستخدمين لا يحتفظون بهواتفهم الذكية لفترة طويلة، فنحن لا نعتقد بأن هذا يمثل مشكلة كبيرة للملاك المحتملين للهاتف Surface Duo. وبطبيعة الحال، هذا الوعد يبدو عاديًا بالنظر إلى أن مايكروسوفت تطلب 1399 دولار أمريكي مقابل Surface Duo الذي يضم مواصفات تقنية يعود تاريخها إلى العام 2019.

للتذكيٍر، الهاتف Surface Duo يضم شاشتي OLED بحجم 5.6 إنش وبدقة +FUllHD لكل واحدة، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، فضلا عن بطارية بسعة 3577mAh.

الهاتف Surface Duo يضم كذلك كاميرا واحدة بدقة 11 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0 تتواجد أعلى الشاشة اليمنى بجانب الفلاش LED. مايكروسوفت تروج لميزة ” التقريب الفائق ” مع تقريب رقمي يصل إلى ×7. هذه الكاميرا قادرة أيضًا على تسجيل الفيديوهات بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية وتأتي مع تقنية EIS.

الميزة الأكثر تميزًا في جهاز Surface Duo هي براعته في تعدد المهام علمًا أن هذا الجهاز يعمل بنظام Android 10 ويجلب معه واجهة خاصة تعتد مايكروسوفت أنها ستغير قواعد اللعب فيما يخص الإنتاجية أثناء التنقل. أعادت مايكروسوفت صياغة تطبيقات Office و OneDrive خصيصًا من أجل Surface Duo، وهناك تطبيقات من الطرف الثالث مثل Kindle شقت طريقها هي الأخرى إلى Surface Duo.

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سيعمل Surface Duo أيضًا مع جميع تطبيقات الأندرويد الحالية ويأتي مع خوارزمياته الخاصة التي يمكنها التنبؤ بالمكان الذي ترغب في عرض المحتوى فيه وكيفية فتح تطبيقات جديدة بجانب بعضها البعض.

يوفر المفصل القابل للدوران بمعدل 360 درجة أوضاعًا متعددة للإستخدام وحالات إستخدام مختلفة، وتأتي كلا الشاشتين مع الدعم للقلم Surface Pen من مايكروسوفت. وعلاوة على ذلك، فجهاز Surface Duo نحيف للغاية بحيث يبلغ سمكه 9.6 ملمتر فقط عندما يكون مطويًا. على الرغم من صغر سعة البطارية، فقد تم تصنيفها على أنها قادرة على توفير 15.5 ساعة من مشاهدة الفيديوهات المحفوظة في الجهاز وما يصل إلى 27 ساعة من المحادثات. ويأتي Surface Duo كذلك مع شاحن بقوة 18W.

الذاكرة العشوائية في Surface Duo يبلغ حجمها 6GB، في حين تبلغ الذاكرة الداخلية 128GB أو 256GB علمًا أنها غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. عمومًا، سيكون Surface Duo متاحًا في الولايات المتحدة الأمريكية عبر T-Mobile و AT&T و Verizon. للآسف، ليست هناك أي معلومات حول موعد إطلاق الجهاز على الصعيد العالمي.