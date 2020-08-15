خدمة بث الألعاب السحابية Project xCloud لمنصة الأندرويد متاحة الآن للتجربة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة مايكروسوفت بإطلاق خدمة الألعاب السحابية Project xCloud على منصة الأندرويد في الشهر المقبل، والخبر السار هو أنه إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وترغب في تجربة الخدمة، فسوف تكون سعيدًا جدًا بمعرفة أن مايكروسوفت قد أصدرت بالفعل النسخة التجريبية من الخدمة اليوم حيث إذا كنت مهتمًا، فسوف تتمكن بالفعل من تجربتها قبل إطلاقها لعامة المستخدمين.

وتجدر الإشارة إلى أنه نظرًا لأن هذه نسخة تجريبية، فإن مايكروسوفت تحذر من أنه قد تكون هناك بعض المشاكل في الخدمة، ولكن في الغالب يجب أن تظل قابلة للتشغيل. أيضًا، بدلاً من تقديم أكثر من 100 لعبة، ستتيح النسخة التجريبية للاعبين الوصول إلى بعض الألعاب فقط، ولكن يجب أن يكون هذا أكثر من كافِ لإمتاعك إلى أن تصبح الخدمة متاحة للجميع.

أيضًا، نريد أن نشير إلى أن اللاعبين سيحتاجون إلى أن يكونوا إما أحد مستخدمي Xbox Insider للإستفادة من هذه الخدمة أو الإشتراك في خدمة Xbox Game Pass Ultimate. على إفتراض أن لديك واحد منهما، فبإمكانك المضي قدمًا وتحميل تطبيق Xbox Game Pass من متجر Google Play Store اليوم وتجربته.

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بالنسبة لمستخدمي iOS، للآسف يبدو أنهم لن يتمكنوا من الإستمتاع بـ xCloud على iPhone أو iPad. صرحت شركة آبل سابقًا أنه نظرًا لعدم تمكنها فعليًا من التحكم في الألعاب التي يتم تقديمها من خلال هذه الخدمات، فلا يمكنها الموافقة على هذا النوع من التطبيقات أو الخدمات لأجهزة iOS، لذلك يبدو الآن فيما يتعلق بالأجهزة المحمولة، فإن أجهزة الأندرويد هي الوحيدة التي ستتمكن من الوصول إلى هذه التطبيقات والخدمات. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المقرر إطلاق Project xCloud تمامًا يوم 15 سبتمبر.