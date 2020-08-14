“إنستغرام” يصدر قواعد جديدة للسيطرة على الحسابات المشبوهة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

أصدر تطبيق الصور الشهير ”إنستغرام“ مجموعة من القواعد الجديدة؛ للسيطرة على الحسابات المشبوهة التي تحاول التلاعب بمنصته.

وقالت الشركة إنها ستتحقق من هوية بعض المستخدمين، إذا اشتبهت في ”سلوك مشبوه“، وفقا لموقع engadget التقني.

وأعلن ”إنستغرام“ أن السياسة الجديدة لن تؤثر على معظم المستخدمين، لكنها ستستهدف الحسابات التي تبدو مشبوهة.

وأوضح البيان القواعد الجديدة بالقول: ”يشمل ذلك الحسابات التي يُحتمل أن تشارك في سلوك غير منسق، أو عندما نرى غالبية متابعي شخص ما في بلد مختلف عن موقعهم، أو إذا وجدنا علامات على التشغيل الآلي، مثل حسابات الروبوت“.

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وبموجب القواعد الجديدة، سيُطلب من هذه الحسابات التحقق من هويتها من خلال تقديم بطاقة هوية حكومية، وإذا لم يتم ذلك، فقد تقوم الشركة بتعطيل الحسابات تماما.

يأتي ذلك وسط محاولات ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ لتكثيف جهودهما؛ لمحاربة المعلومات المضللة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، حيث يمتلك ”فيسبوك“ بالفعل سياسة مماثلة تتطلب من بعض الأشخاص الذين يديرون صفحات مشبوهة، التحقق من هوياتهم.

وكان ”إنستغرام“ قد واجه تدقيقا مركزا بشأن عدم القيام بما يكفي لمنع استخدام منصته للتدخل في الانتخابات.

“انستغرام” هو نطبيق مجاني لتبادل الصور وشبكة اجتماعية أيضًا، وأطلق في تشرين الاول 2020 ومستحوذ حالياً من “فايسبوك”، ويتيح للمستخدمين التقاط صور وإضافة فلتر رقمي إليها ثم مشاركتها في مجموعة متنوعة من خدمات الشبكات الاجتماعية وشبكة إنستغرام نفسها.