أبل وغوغل تزيلان لعبة فورتنايت من متاجرهما والأخيرة تردّ بدعوى قضائيّة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 34 دقيقة

قامت كل من شركتي أبل وغوغل بإزالة لعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت من متاجر التطبيقات الخاصة بهما لانتهاكها إرشادات الدفع داخل التطبيق الخاصة بالشركتين، الأمر الذي دفع الشركة المطورة للعبة “إيبيك للألعاب” إلى رفع دعوى قضائية على الشركتين.

وتقول “إيبيك” إنها لا تسعى من وراء الدعوى القضائية للحصول على تعويض مالي من “أبل ستور” و”غوغل بلاي”، لكنها تريد أوامر قضائية تضمن تغيير الطريقة التي تدير بها شركات التكنولوجيا متاجر التطبيقات الخاصة بها.

وجاء حذف المتجرين الإلكترونيين للعبة بعد أن أعلنت “إيبك” تفعيل خاصية الشراء داخل اللعبة نفسها بعد تنصيبها، ما يحرم أبل وغوغل من نسبة الربح على كل عملية شراء للعبة.

وتمت إزالة اللعبة أولاً من متجر تطبيقات آبل، وسرعان ما تبعتها غوغل، وتستند الشركتين إلى أن ما فعلته فورتنايت يعدّ انتهاكاً لبنود الاستخدام الخاصة بها.

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وتحصل الشركتان (أبل وغوغل) بشكل منفرد على نسبة 30 في المئة من بيع اللعبة عبر متجريهما في الإنترنت، لكن “إيبيك” ترى أن هذه النسبة عالية، وتريد حرمان الشركتين من الحصول عليها لقاء بيع فورتنايت، إذ ترى أن هذه النسبة تؤثر على أرباحها وكذلك يضطرها لرفع أسعارها.

وكانت شركة “إيبيك” قد أطلقت متجراً خاصاً باللعبة على منصة الحواسب الشخصية وفرضت نسبة 12 في المئة فقط، ووفرت لعبتها الشهيرة أولاً عبر موقعها مباشرة بحيث تذهب مدفوعات اللاعبين للشركة بالكامل، وبعدها توافرت على متجر غوغل بلاي.

من جهتها، أكدت أبل إزالة لعبة فورتنايت من متجرها، قائلة إن الشركة المطورة لها أطلقت ميزة الدفع المباشر في انتهاك صريح لإرشادات متجر التطبيقات، وفعلت غوغل الشيء ذاته، لكنها أبقت الأبواب مفتوحة لشركة “إيبيك” للتراجع عن قرارها.

وقال دان جاكسون المتحدث باسم غوغل، إن شركته “ترحب بمواصلة النقاش مع إيبك لإعادة لعبة فورتنايت إلى متجر غوغل بلاي”.