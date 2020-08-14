شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Take a break ولا unfollow.. إيه الفرق بين الميزتين على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيانا نصاب الإزعاج من التحديثات غير المريحة وغير المرغوب فيها من الأصدقاء أو الصفحات، لذا هناك الكثير من الطرق التى طرحها فيس بوك لحماية مستخدميها من الإزعاج دون وضعهم فى موقف محرج، إذ يوفر فيس بوك ميزتين متشابهتين أخريين - إلغاء المتابعة وTake a break، ويمكن معرفة الفرق بينهما فيما يلى:

ماذا يعنى "إلغاء المتابعة" على فيس بوك؟

إلغاء المتابعة هو تجاهل شخص ما دون إعلامه بذلك، أنت لا تقوم بإلغاء صداقة شخص ما، ولكن عندما تقوم بإلغاء متابعة شخص ما، فلن ترى منشوراته على التايم لاين، ومع ذلك، لا يزال بإمكانه رؤية منشوراتك، فهى طريقة لإخفاء منشور شخص ما من الظهور على مخططك الزمني.

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ماذا يعنى Take a break يعنى على فيس بوك؟

تم تصميم Take a break لمساعدتك فى أخذ استراحة حرفياً من شخص ما على فيس بوك، فهى مزيج بين إلغاء متابعة شخص ما وإضافته إلى القائمة المقيدة.

بأخذ قسط من الراحة، تحدث ثلاثة أشياء، أولاً لا يمكنك رؤية منشور الشخص الآخر فى النيوز فيد (ما يعادل إلغاء متابعة)، ثانيًا لن يتمكن من رؤية مشاركاتك الخاصة أيضًا (مساوٍ لإضافتها إلى القائمة المقيدة)، ثالثًا ، يمكنك أيضًا الحصول على امتياز حذف المشاركات السابقة التى حدثت بينكما أو الاحتفاظ بها كما هي.

الشيء المثير للاهتمام حول هذه الميزة هو أنه يمكنك السماح بحدوث شيء أو شيئين والحفاظ على العنصر الثالث سليمًا، إذ يمكنك اختيار ما تريد القيام به بهذه الميزة، ومهما كان القرار الذى تتخذه، فإن كل ذلك يحدث دون إلغاء صداقة الشخص الآخر، أى أنه يظل فى قائمة أصدقائك.