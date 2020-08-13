تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة iPhone 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم عبر صفحة المحلل Jon Prosser على تويتر عن الموعد الرسمي المتوقع للإعلان عن سلسلة هواتف iPhone 12، والموعد المحدد لبدء شحن الإصدارات الجديدة.

إستعرض Jon Prosser في تغريدة نشرت اليوم تفاصيل جديدة حول جدول ابل الزمني للإعلان عن هواتف iPhone 12، وأجهزة الآيباد الجديدة، إلى جانب الجيل الجديد من ساعات ابل الذكية، حيث من المقرر أن ينطلق حدث ابل للإعلان عن هواتف iPhone 12، و12 Pro خلال الأسبوع الذي يبدأ من 12 من أكتوبر.

أيضاً من المقرر أن تبدأ ابل خلال نفس الأسبوع في تلقي طلبات الحجز المسبق لإصدارات iPhone 12، ومن ثم سيبدأ شحن الهواتف في بداية الأسبوع اللاحق الذي يبدأ من 19 من أكتوبر، بينما تبدأ الشركة في شحن إصدارات iPhone 12 Pro خلال شهر نوفمبر.

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من جانب أخر كشف Jon Prosser عن موعد الإعلان عن جهاز iPad الجديد بحجم 10.2 إنش والذي يأتي بتكلفة منخفضة، وساعة ابل الذكية Series 6 المتوقع بدءاً من 7 من شهر سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تطلق ابل هذه الإصدارات في بيان صحفي، أي لن يتم إطلاق حدث خاص لكشف النقاب عن هذه الأجهزة.

يذكر أن ابل تستعد هذا العام لإطلاق 4 إصدارات من سلسلة هواتف الأيفون وهم iPhone 12، وiPhone 12 Pro، وiPhone 12 Pro Max وأيضاً iPhone 12 Max.

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