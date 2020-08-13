Xiaomi Mi 10 Pro يبدأ رسميًا بتلقي تحديث MIUI 12

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما قامت بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Xiaomi Mi 10 Ultra و Redmi K30 Ultra يوم أمس، بدأت شركة Xiaomi اليوم بإصدار تحديث MIUI 12 لهاتفها الرائد Xiaomi Mi 10 Pro، وهو التحديث الذي يقوم بترقية واجهة المستخدم المُستخدمة في الهاتف.

تحديث MIUI 12 للهاتف Xiaomi Mi 10 Pro يبلغ حجمه أقل من 1 جيجابايت ولا يزال يستند على نظام Android 10، وهو متاح حاليًا في أوروبا، ولكن من المفترض أن يصل إلى بقية أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع.

للتذكير، واجهة MIUI 12 الجديدة لا تزال تستند على نظام Android 10، ولكنها تجلب معها العديد من التحسينات والإصلاحات على مستوى التصميم بحيث حصلت على مظهر مسطح، والعديد من المؤثرات الحركية، ووضع ليلي أفضل، فضلا عن تطبيق جديد للصحة وإعدادات أكثر تعقيدًا للخصوصية.

وفيما يخص المظهر، فقد قامت شركة Xiaomi بجعل الواجهة مسطحة بالكامل تقريبًا. هناك مؤثرات حركية جديدة تدعي شركة Xiaomi أنها أسرع وأكثر مرونة من ذي قبل. الوضع الليلي Dark Mode 2.0 هو إضافة رئيسية أخرى تعمل على تعتيم الخلفية وتعديل الخط لتسهيل قراءة النصوص وتقليل إجهاد العين.

Advertisements

تتضمن الميزات المرئية الأخرى الأنيقة الخلفيات الحية الجديدة التي يتم تحويلها من لقطة جوية من الفضاء إلى لقطة قريبة للكوكب في كل مرة تقوم فيها بفتح هاتفك. هناك أيضًا ميزة Always On Display جديدة ونوافذ عائمة تسمح لك بإبقاء التطبيقات صغيرة ومفتوحة عندما تشغل محتوى في وضع الشاشة الكاملة. يعتمد التنقل بالإيماءات الآن على تلك الموجودة في نظام Android 10 الخام، وحسنت شركة Xiaomi كذلك إدارة الإشعارات من خلال ميزة الرد السريع الجديدة.

الميزة الرئيسية الأخرى في واجهة MIUI 12 الجديدة هي النظام المُحسن لإدارة الخصوصية والتي يمكنها الآن تتبع سلوك تطبيقاتك وستُعلمك في حالة إذا تم إكتشاف سلوك يسيء إستخدام الصلاحيات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم Xiaomi بتطبيق بروتوكول أمان إفتراضي جديد يمنع التطبيقات المشبوهة من الوصول إلى المعلومات الحيوية على جهازك.

أضافت شركة Xiaomi أيضًا ميزات جديدة لذوي الإحتياجات الخاصة مثل ميزة AI Calling التي يمكنها نسخ المكالمات وإقتراح الردود أثناء المحادثات للمستخدمين ضعاف السمع. يعد تطبيق Mi Health من ناحية أخرى بتتبع أفضل للأنشطة بفضل خوارزميات الذكاء الإصطناعي الجديدة، كما يوفر تتبعًا للنوم بدون أي أجهزة إضافية، لأنه يتطلب ببساطة وضع الهاتف تحت وسادتك.