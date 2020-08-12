تكنولوجيا: Realme تستعد للإعلان عن هاتفي Realme C12 وC15 في الهند في 18 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة realme يوم 18 من أغسطس للإعلان عن هواتف Realme C12 وC15 في السوق الهندي، حيث يأتي كلا الهاتفين بقدرة بطارية 6000 mAh.

ينطلق هاتف realme C12 بتحسينات عن إصدار الشركة السابق realme C11 الذي أطلق في السوق الهندي خلال الشهر الماضي، كما ينطلق هاتف realme C15 أيضاً للسوق الهندي بعد إطلاق الهاتف في سوق إندونسيا منذ بضعة أسابيع.

ويضم هاتفي Realme C12 وC15 مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية من تصميم الهاتف، كما أكدت الشركة على دعم هاتف Realme C12 بكاميرة خلفية ثلاثية كبديل للكاميرة المزدوجة التي قدمت في هاتف realme C11.

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مواصفات هاتف realme C15

شاشة بحجم 6.52 إنش، ودقة عرض 1600 في 720 بيكسل أو بجودة عرض HD بلس، وأبعاد 20:9، ونتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية، مع زجاج Corning Gorilla Glass 3 Plus للحماية.

رقاقة معالج Helio G35 بدقة تصنيع 12 نانومتر، مع كرت شاشة IMG PowerVR GE8320

ذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام في LPDDR4x، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت في eMMC 5.1، أو ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في LPDDR4x، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في eMMC 5.1، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

يدعم اثنان من شرائح SIM

ينطلق بواجهة realme UI مع نظام تشغيل Android 10.

كاميرة خلفية رئيسية بمستشعر 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، مع فلاش LED، وميزة التركيز PDAF، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة وفتحة عدسات f/2.25، مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية مميزة بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

طلاء مقاوم لرذاذ الماء P2i

مدخل 3.5مم للسماعات

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

قياسات الهاتف 164.5 في 75.9 في 9.8 مم، مع وزن 209 جرام.

منفذ micro USB، يدعم شبكات Dual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 b/g/n، والبلوتوث5.

بطارية بقدرة 6000 mAh، مع تقنية شحن 18W.

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