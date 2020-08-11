انخفاض الحرارة وأمطار متوسطة بمنطقتين.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الأربعاء، يشهد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 %.

وتوقع الخبراء، في بيان، أن يشهد شمال الصعيد طقس حار ، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع توقعات بفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بحلايب وشلاتين .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا :

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25

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الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 28

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 28

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30