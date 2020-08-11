تعرف على اجهزة Realme الجديدة في السوق المصري اغسطس 2020

اصدرت شركة Realme عدة اجهزة جديدة في السوق المصرية ذلك يوم 10 اغسطس لعام 2020 في مؤتمر على الإنترنت. اصدرت الشركة هاتفًا جديدًا في السوق المصرية للفئة العليا مع سوارها الذكي و سماعات جديدة لاسلكية بالكامل و هواتف اخرى في الفئة الإقتصادية. ما الأسعار و ما المميزات في كل ما اصدرته الشركة ؟. هذا الخبر سنحاول تلخيص ما حدث في مؤتمر الشركة السابق. و ما اعلنت الشركة عنه بالتفصيل. فتابع القراءة

ما الذي اعلنت عنه Realme ؟

اعلنت الشركة عن مجموعة اجهزة جديدة بداية من Realme X3 Superzoom و هو الهاتف القوي الجديد للشركة. و يمكن اعتباره هاتفًا تحت الهواتف الرائدة. و كذلك هناك السوار الذكي الخاص بها. و سماعات Buds Air Neo و هي سماعات TWS اي لاسلكية بالكامل شبيهة بسماعات Airpods الخاصة بـApple. و ننتهي عند اجهزة Realme C11 كل هذه الأجهزة بمواصفات خاصة بهم و لذلك سأكتب انطباعات مبدأية عن كل ما اعلنت عنه الشركة في هذا المقال.

هواتف Realme الجديدة

الهاتف Realme X3 SuperZoom Realme C11 المعالج Qualcomm Snapdragon 855 Plus MediaTek Helio G35 الشاشة شاشة بحجم 6.6 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1080×2400 و بمعدل تحديث 120Hz شاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 720×1560 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB او 12GB بسعة 2GB او 3GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB بسعة 32GB الكاميرات الخلفية رباعية الكاميرا الاولى بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/3.4 من نوع Periscope Telephoto الكاميرا الثالثة بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.3 من نوع Ultrawide الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 نوعها Macro ثنائية الكاميرا الأولى بدقة 13MP و فتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الثانية بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 الكاميرات الأمامية ثنائية الكاميرا الاولى بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.5 Advertisements الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultrawide كاميرا وحيدة بدقة 5MP و فتحة عدسة f/2.4 البطارية بسعة 4200mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt بطارية بسعة 5000mah تدعم الشحن بقدرة 10Watt السعر بسعر 9590 جنيه بسعر 2190 جنيه

المميز في Realme X3 SuperZoom

الهاتف لا يركز على العديد من الأشياء اكبر تركيزه على التصوير و على الأداء. من ناحية الأداء فمعالج Qualcomm Snapdragon 855 plus يقوم بالمطلوب منه و زيادة. فهو بالرغم من انه معالج 2019 الا انه يقدم افضل اداء ممكن في فئته. حيث انه لازال يستطيع تشغيل اقوى الألعاب و اقوى البرامج و يستطيع التعامل مع المهام المتعددة بسهولة. كما ان الهاتف يركز على الكاميرات بشكل كبير تحديدًا التقريب البصري حيث يتمكن من عمل تقريب بصري حتى 5X Optical Zoom وهو رقم لا تصل اليه العديد من الهواتف. مع اوضاع تصوير جديدة. خاصة الوضع الليلي المحسن الذي تأمل ريلمي ان تنافس به وضع التصوير الفضائي الخاص بجوجل

المميز في Realme C11

صراحة؟ لا شئ. الهاتف يصدر بنفس فئه Realme C3 و Redmi 9 و هو اضعف من الهاتفين بفارق كبير. لا يحمل شحن سريع. فقط بطارية كبيرة ولا شئ آخر يجعل الهاتف مميزًا هو لا يحقق اي شئ مبهر في الهاتف. و في نفس الوقت هواتف Realme C3 و Redmi 9 ذات مواصفات افضل و اعلى لذلك فهاتف ريلمي الجديد ليس مثاليًا جدًا من رأيي. و باقي الهواتف في فئته افضل منه فهذا ليس اصدارًا موفقًا من ريلمي هذه المرة

سوار Realme الجديد

السوار الجديد هو سوار تتبع رياضي يذكرني بسوار Mi band 2 القديم. و لكن بشاشة ملونة. فهو بزر يعمل باللمس و بعض الحساسات الأساسية كحساس ضربات القلب و الخطوات و طبعًا يتصل السوار بالهاتف الخاص بك عن طريق تطبيق Realme link. و هو تطبيق موحد للشركة من اجل كل اجهزتها التي يمكن توصيلها بهواتفك. يبدو ان ريلمي تنوي اطلاق اجهزة اخرى ذكية ترتبط ببعضها كالـXiaomi Eco System و لكن لا معلومات حولها بعد. سعر السوار هو 500 جنيه و سيصدر كـFlash sale بسعر 400 جنيه يوم 25 اغسطس

السماعات الجديدة Realme Buds Air Neo

شبيهة Airpods. نفس التصميم الذي تم استعماله في اكثر من سماعة على مدار الوقت. تقول ريلمي انها ستعمل لمدة 17 ساعة متتالية للإستماع. طبعًا هذا الرقم بالتأكيد بالشحن من العلبة. و تعمل باللمس ليست بأزرار و ترتبط ايضًا بتطبيق Realme Link الخاص بالشركة. تقول الشركة ايضًا انها تتصل بشكل مباشر على الهواتف المحمولة. بشكل تلقائي و هذا جيد جدًا. و لكن هل ستؤد بسعر 1100 جنيه ما يناسب السعر؟. ستصدر كـFlash sale بسعر 900 جنيه يوم 22 اغسطس على سوق.كوم

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