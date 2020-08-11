تسريب جديد يكشف عن تصميم وسعر ومواصفات وتصميم الساعة الذكية Huawei Watch Fit

فاطمة أيت طالب - دبي - علمنا في الأسبوع الماضي أن شركة Huawei تعمل على ساعة ذكية جديدة تحمل الإسم الرمزي Stia سيتم إطلاقها في السوق تحت إسم Huawei Watch Fit. اليوم أتيحت لنا الفرصة لمعرفة المزيد حول هذه الساعة الذكية بفضل تسريب جديد ظهر على شبكة الإنترنت، والذي يكشف لنا عن التصميم والمواصفات والسعر.

كما ترون في الصور، تتميز Huawei Watch Fit بشاشة طويلة يُقال أنها تمتاز بحجم 1.64 إنش وبدقة 280×456 بكسل علمًا أن هذه الشاشة من نوع AMOLED وتدعم إمكانية التحكم في السطوع تلقائيًا بفضل مستشعر الضوء المحيط.

ستكون Huawei Watch Fit مقاومة للماء في عمق يصل إلى 50 متر، وستملك بطارية قادرة على توفير 10 أيام من الإستخدام. ستكون الساعة الذكية متوافقة مع الأجهزة التي تعمل بنظام Android 5.0 والأجهزة التي تعمل بنظام iOS 9.0 أو الإصدارات الأعلى، وهي تحتوي كذلك على GPS ومستشعر التسارع ومستشعر الضغط.

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ستأتي Huawei Watch Fit أيضًا مع مستشعر ضربات القلب الموجود في الخلف، ومع خاصية تتبع النوم وتتبع النشاط. يقول المصدرأن هذه الساعة الذكية ستكون قادرة كذلك على تتبع المشي والجري والسباحة وكذلك ركوب الدراجات في الداخل والخارج. ستأتي الساعة الذكية مع إختبارات الإجهاد وتمارين التنفس.

تحتوي الساعة الذكية على زر فعلي على الجانب الأيمن مع فتحة في الأعلى، والتي قد تكون مخصصة للميكروفون. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن المصدر يقول بأنه سيتم إطلاق Huawei Watch Fit في شهر سبتمبر المقبل مقابل 119 يورو، مما يعني أننا قد نراها رسميًا في معرض IFA 2020 المقرر عقده أوائل الشهر المقبل بالعاصمة الألمانية برلين.

https://twitter.com/Sudhanshu1414/status/1292835027441483777