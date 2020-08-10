مميزات ساعة ابل الذكية التي تجعلها الأفضل في الرياضة

تعتبر ساعة ابل الذكية واحدة من أفضل الساعات عندما يتعلق الأمر بتتبع الرياضة وتحسين اللياقة البدنية وهذا لأنها تضم مجموعة كبيرة للغاية من التطبيقات والبرامج التي يمكن أن تستخدمها مباشرةً من الساعة ولأنها أيضاً تمتاز بمجموعة متميزة وقوية للغاية من المستشعرات المتطورة التي تسمح لك بتتبع كل خطوة تخطوها وتسجيلها في برنامج واحد وهو Apple Heatlh، الكثير من مصنعي الساعات الذكية بدأوا يأخذون نفس الخطوات في تسجيل كل شيء تقدمه ساعاتهم في برنامج واحد ولكن تظل آبل هي الأفضل في هذه النقطة.

إليكم الآن مميزات تجعل ساعة ابل الذكية أفضل ساعة رياضية :

1- تتبع جميع الأنشطة في شاشة واحدة :

تقدم ساعة ابل الذكية نقطة هامة مفيدة للغاية لكل محبي الرياضة حيث تسمح لهم بتتبع جميع الأنشطة التي يقومون بها وجميع الإحصائيات الخاصة بهذه الأنشطة معاً في شاشة واحدة واضحة وسهلة للغاية.

حيث ستجد أن الساعة تقدم لك شاشة تنقسم إلى ثلاثة دوائر بثلاثة ألوان مختلفة لكل لون منها معنى مختلف عن الثاني وتمثل عاملاً مهماً في متابعة نشاطك :

الدائرة الحمراء : تتبع السعرات الحرارية الخاصة بك والتي قمت بإحراقها خلال اليوم من خلال تمارينك اليومية وغيرها من الأنشطة وهي تعطيك فكرة عامةً عن نشاطك في اليوم وإن كنت في حاجة لزيادته أو تقليله

: تتبع السعرات الحرارية الخاصة بك والتي قمت بإحراقها خلال اليوم من خلال تمارينك اليومية وغيرها من الأنشطة وهي تعطيك فكرة عامةً عن نشاطك في اليوم وإن كنت في حاجة لزيادته أو تقليله الدائرة الخضراء : تتبع الأهداف والأنشطة التي تضعها بشكل يدوي، يعني لنقل أنك وضعت هدفاً لنفسك بأن تمشي بسرعة معينة لمدة 30 دقيقة فإن الدائرة الخضراء تظهر تقدمك في هذا الهدف ( Progress )

: تتبع الأهداف والأنشطة التي تضعها بشكل يدوي، يعني لنقل أنك وضعت هدفاً لنفسك بأن تمشي بسرعة معينة لمدة 30 دقيقة فإن الدائرة الخضراء تظهر تقدمك في هذا الهدف ( Progress ) الدائرة الزرقاء : تعمل هذه الدائرة لتنبيهك بالحركة الخفيفة على فترات منتظمة خاصةً إن كنت تعمل في وظيفة مكتبية تتطلب منك الجلوس على المكتب لفترات طويلة، تذكرك الساعة بالقيام بحركات بسيطة وخفيفة على أوقات متفرقة لمدة ساعة في المرة الواحدة .

2- تتبع التدريبات الخاصة بك :

تأتي ساعة ابل الذكية بتطبيق Workout متميز مدمج بداخلها، يساعد هذا التطبيق في جلسات التمارين الطويلة والخاصة للغاية، فمثلاً بدلاً من أن تقوم بأي تمرين عام فيمكنك إضافة التمرين الذي ترغب به في شكل معين وترتيب معين، مثلاً يمكنك إضافة تمرين يعتمد على الركض ثم المشي ثم تمارين البطن والعودة إلى الركض وهكذا.

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بالطبع يقوم التطبيق بتسجيل جميع البيانات والإحصائيات الخاصة بتمارينك ونشاطك اليومي فيه لتتمكن من مراجعة هذه البيانات كما ترغب في أي وقت وإدخالها في برنامج الصحة الخاص بك.

يمكنك من خلال زر الـ Digital Crown أن تقوم بعرض الإحصائيات الخاصة والمحددة التي ترغب بها عن طريق تدويره.

من مميزات التطبيق أيضاً أنه سيقوم بتشغيل التمرين وتسجيله تلقائياً إن استشعر حركتك التي تشابه التمرين الذي قمت بتسجيله سابقاً بالطبع لن يبدأ بالتسجيل تلقائياً بل سيسألك إن كنت ترغب في بداية التتبع أم لا .

3- تتبع ضربات القلب :

يعتبر مقياس ضربات القلب heart Rate الموجود داخل ساعة ابل الذكية واحداً من أفضل المستشعرات الموجودة في هذا المجال على الإطلاق حيث أنه يقوم بتسجيل ضربات القلب الخاصة بك في جميع الأوقات دون أن تطلب منه وينبهك تلقائياً إن كان المعدل أعلى من المعدل الطبيعي أو المسموح به .

4- تتبع التنفس وتطبيق Breathe :

يأتي تطبيق Breathe مبنياً داخل ساعات ابل الذكية وهو يدربك ويشجعك ويذكرك بأن تأخذ أنفاساً عميقة ومستمرة طوال اليوم بهدف الاسترخاء والاستجمام ولتعيد تجديد طاقتك بشكل كبير، يمكنك القيام بهذا من خلال تشغيل التطبيق واتباع الإرشادات الموجودة بداخله وهو يقدم لك أكثر من نموذج تنفس ليناسب حاجتك اليومية سواءً كان شهيق بطيء أو حبس أنفاس أو غيرها من تدريبات التنفس المعروفة عالمياً.

كما ترى عزيزي القارئ فإن ساعة ابل الذكية تعتبر واحدة من أفضل الساعات الذكية عندما يتعلق الأمر بالرياضة وتسجيل الرياضة، كما أن الساعة تأتي بدمج كامل مع برامج الطرف الثالث الصحية والتي تفييدك في تسجيل الوجبات والسعرات الحرارية وغيرها من الأمور كما أنها تمتلك متجر تطبيقات واسع للغاية .