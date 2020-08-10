شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس يصف صفقة استحواذ مايكروسوفت على TikTok بـ"الكأس المسموم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الأسبوع الماضي، كان هناك الكثير من الحديث حول كيفية شراء مايكروسوفت لبعض عمليات TikTok، وقد أكدت الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها اهتمامها بالصفقة، لكن يبدو أن مؤسسها المشارك بيل جيتس متشكك للغاية في كيفية تنفيذ الصفقة، بحسب موقع gadgetsnow الهندى، وفي مقابلة مع The Wired، قال جيتس إنه غير متأكد مما سيحدث بالصفقة، حيث وصفها بـ "الكأس مسموم" وقال: "من يدري ما الذي سيحدث بهذه الصفقة"، وقال جيتس كذلك إن العمل في مجال وسائل التواصل الاجتماعي ليس "لعبة بسيطة".

كما سُئل جيتس عن رأيه بدخول مايكروسوفت لعبة وسائل التواصل الاجتماعي، وأجاب: "أعتقد أن كون اللعبة أكثر تنافسية هو أمر جيد على الأرجح"، وأوضح المؤسس المشارك لمايكروسوفت إن فكرة حصول إدارة ترامب على "قطع" من الصفقة ودينامياتها مربك بعض الشيء.

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وقال جيتس: "أشعر أن المبدأ الذي تسير عليه الصفقة غريب، أما اقتطاع الصفقة فهذا غريب بشكل مضاعف، على أي حال، سيتعين على مايكروسوفت التعامل مع كل ذلك "، وقد أكدت مايكروسوفت في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنها تجري محادثات للاستحواذ على TikTok بعد التحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي منشور مدونة، كتب عملاق التكنولوجيا: "مايكروسوفت تقدر تمامًا أهمية معالجة مخاوف الرئيس، وهي ملتزمة بالحصول على TikTok مع مراعاة مراجعة أمنية كاملة وتقديم فوائد اقتصادية مناسبة للولايات المتحدة، بما في ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، وقالت مايكروسوفت إنها تخطط لإجراء محادثات مع ByteDance وتريد إغلاق الصفقة قبل 15 سبتمبر 2020.