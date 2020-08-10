تكنولوجيا: تسريبات مصورة تؤكد على خطط مايكروسوفت لإطلاق جهاز ألعاب Xbox Series S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة التي تؤكد على خطط مايكروسوفت لإطلاق جهاز Xbox Series S، حيث كشفت التسريبات عن ذراع التحكم الخاص بهذا الإصدار.

أكدت التسريبات السابقة على خطط مايكروسوفت لإطلاق جهاز ألعاب جديد بتكلفة أقل خلال الفترة القادمة، واليوم كُشِف عن تسريبات مصورة لوحدة التحكم الخاصة بالجهاز والتي تتميز باللون الأبيض.

يعرف جهاز الألعاب القادم من مايكروسوفت بعنوان Xbox Series S، ولقد نشر موقع Verge صور تعود لوحدة التحكم الخاصة بالجهاز، إلى جانب صندوق التغليف الذي يؤكد على عنوان الجهاز Xbox Series S، ولقد أكد Zak S على شراء وحدة التحكم اليوم على تويتر.

أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات المصورة أن تتوافق وحدة التحكم في العمل مع كلاً من أجهزة Xbox Series X وأيضاً جهاز الألعاب Xbox Series S.

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من جانب أخر لم تكشف مايكروسوفت بشكل رسمي عن جهاز Xbox Series S حتى الآن، أيضاً لم تؤكد الشركة على ذراع التحكم الخاص بجهاز Xbox Series X، إلا أن بعض التسريبات المصورة التي نشرت على شبكة الإنترنت خلال الشهر الماضي كشفت عن تصميم وحدة التحكم الخاصة بجهاز ألعاب Xbox Series X، والتي تميز بتصميم وحجم كامل مع D-pad، وأزرار مشغلات، مع زر مخصص للمشاركة.

كما تشير التوقعات إلى أن ظهور عبوة التغليف الخاصة بجهاز الألعاب Xbox Series S يؤكد على خطط عملاق البرمجيات للإعلان قريباً عن هذا الإصدار، أيضاً من المتوقع أن يأتي جهاز الألعاب بذاكرة عشوائية 7.5 جيجا بايت رام، مع آداء 4 تيرافلوب في وحدة المعالجة.

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