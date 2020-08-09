تكنولوجيا: سامسونج تقدم اثنان من الإختيارات الجديدة في ألوان هاتف Galaxy Note20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الكوري مؤخراً عن اثنان من الإختيارات الجديدة في ألوان هاتف Galaxy Note20 الذي يتوفر في السوق الكوري بألوان الأحمر Mystic والأزرق Mystic.

كانت شركة سامسونج قد كشفت عن هاتف Galaxy Note20 بشكل رسمي في حدث عقد في 5 من أغسطس، والذي انطلق بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأخضر Mystic، والبرونزي Mystic، وأيضاً الرمادي Mystic، بينما تختص سامسونج السوق الكوري أيضاُ باثنان من الألوان الجديدة والمميزة.

بدأت شركة سامسونج بالفعل في تلقي طلبات الحجز المسبق لسلسلة هواتف Galaxy Note20 التي انطلقت رسمياً مؤخراً، حيث تقدم هاتف Galaxy Note20 بثلاثة إختيارات في الألوان في الأسواق العالمية، بينما تأتي الإصدارات الجديدة في السوق الكوري حصرياً باثنان من الألوان المميزة هما الأحمر Mystic والأزرق Mystic.

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ولقد رصد أحد الألوان الجديدة لهاتف Galaxy Note20 في شركة SK Telecom في السوق الكوري، كما يأتي اللون الأحمر من الهاتف أيضاً بعنوان Jennie Red نسبة إلى K-Pop Blackpink، لذا من المتوقع أن يستمر هذا اللون حصرياً على السوق الكوري خلال الفترة القادمة، أو بشكل خاص حصرياً لشركة SK Telecom.

أيضاً إتخذت شركة KT الكورية اللون الأزرق من هاتف Galaxy Note20 ليكون لون حصري يقدم لعملاء الشركة في السوق الكوري، ولقد ظهر الهاتف بالفعل على موقع الشركة الرسمي.

يذكر أن بعض الصور التي كشف عنها أشارت إلى إختيار أخر باللون الوردي لهاتف Galaxy Note20، إلا أن التسريبات لم تكشف عن المصدر حتى الآن.

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