تكنولوجيا: “هواوي” تسلّط الضوء على استراتيجيتها لحياة ذكية سلسة مدعّمة بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين لقاءً صحفياً عبر تقنية الاتصال المرئي جمع عدداً من الصحفيين من أوروبا والشرق الأوسط وبالتحديد من المملكة العربية السعودية والإمارات لمناقشة اتجاهات القطاع والتقنيات المبتكرة وتطوير النظام الشامل. وكان موضوع اللقاء استراتيجية “HUAWEI Seamless AI Life Strategy” لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي، حيث دار الحوار حول اتجاه تطوير الأعمال في المستقبل.

في بداية اللقاء، لفت مدير قسم حلول مختلف السيناريوهات لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين السيد دوان منغران فلفت إلى أن المجموعة تتّبع رؤية استراتيجية “HUAWEI AI Seamless Life” لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي. وقال: “نودّ أن نحدث خطوة ثورية في تجربة المستهلك من خلال توفير الأجهزة المتصلة ومشاركة القدرات ومزامنة المحتوى/الخدمات بين أجهزة 1+8+N“.

وأشار السيد منغران إلى أن هواوي تلتزم باستراتيجية “HUAWEi AI Seamless Life ” لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي “1+8+N”. ويشير الرمز “+” إلى الشبكة الواسعة WAN وتقنيات الاتصال قصير المدى لتوصيل الأجهزة وتمكين مشاركة القدرات بين الأجهزة المختلفة المستخدمة في السيناريوهات المختلفة، مما يوفر تجربة الحياة الذكية للمستهلكين. وتواصل هواوي استثمارها في التقنيات الأساسية مثل الجيل الجامس وHuawei Share ونظام التشغيل الموزع وHuawei Assistant، مما يعزز قدرتها التنافسية على المدى الطويل ويُمكنها من إطلاق المنتجات المبتكرة في المجال باستمرار. وتتيح خدمات هواوي للأجهزة المحمولة Huawei Mobile Servicesمزامنة المحتوى عبر الأجهزة المتعددة لتحدث ثورة في تجربة العمل والحياة المنزلية والسفر.

وفي هذا السياق، فقد أحدثت هواوي ثورة شاملة في نظام التشغيل من قناة البرمجيات الموزعة وقاعدة البيانات بدءاً من البنية الأساسية إلى التفاعل الداخلي في الجهاز ذاته لتتيح التعاون السلس بين الأجهزة المختلفة، والذي يمكن مقارنته بالوصول إلى البيانات داخل الجهاز. وينتج عن ذلك الثقة بين الأشخاص والأجهزة والبيانات بفضل تقنية الأمان الموزعة التي تضمن أمان المستخدم وخصوصيته في جميع السيناريوهات. ومن خلال فتح القدرات الموزعة، سيتمكن عدد أكبر من الأجهزة مشاركة قدراتها مع بعضها البعض. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام كاميرا الحاسوب أو الميكروفون للرد على مكالمة واردة من الهاتف المحمول عبر خاصية مشاركة الشاشات المتعددة Multi-Screen Collaboration في نظام تشغيل EMUI 10.1. ويتيح مركز التحكم للأجهزة المتعددة على الهاتف المحمول التفاعل الذكي بين الأجهزة ويسمح لك بتشغيل أجهزة إنترنت الأشياء أو عرض محتويات شاشة أحد الأجهزة على شاشة جهاز آخر.

في المقابل، سيجلب انفتاح القدرات الموزعة المزيد من الفرص لهذا القطاع، فبالنسبة لموردي الأجهزة، ستمكن القدرات الموزعة التطبيقات من تعزيز إمكانات الأجهزة بسهولة أكبر، وهو ما يعزز في المقابل معدل استخدام الأجهزة. وتستطيع القدرات الموزعة أن تسهّل التطوير وتخفض الوقت بالنسبة للمطورين، الذين سيحتاجون فقط إلى تطوير إصدار واحد من التطبيق لأجهزة متعددة ليمنحوا المستخدمين تجربة “”AI Seamless Life” لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي تتميز بإمكانية التعاون بين الأجهزة المتعددة.

HUAWEI Assistant

نظام مساعد هواوي هو نظام فائق توفره هواوي للمستهلكين. ويحتوي على الوظائف التالية: AI Voice و AI Lens و AI Touch و AI Search و Today. و(سيليا) هو اسم وعبارة التنبيه الخاصة بمساعد هواوي الذكي.

وقد تم إطلاقه مع سلسلة P40 في الأسواق خارج الصين، وهو موجود في بريطانيا واسبانيا وفرنسا و4 بلدان أخرى، وسيتم إطلاقه في العديد من البلدان، ومن ضمنها السعودية التي سيتم إطلاق هذا المساعد بها مع بداية العام المقبل.

يتيح مساعد سيليا للمستخدمين استخدام الأوامر الصوتية لأداء وظائف مثل إجراء المكالمات وإرسال رسائل SMS وإضافة الأحداث إلى الجداول. كما يوفر بعض الميزات الهامة ، مثل وضع راحة العين، واستدعاء المكالمات الفائتة ، والترجمة وجهًا لوجه ، وحساب السعرات الحرارية ، والتسوق الافتراضي.

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Seamless AI Life وسيناريوهات الصحة والرشاقة

يقوم تطبيق الصحة من هواوي بإعادة تشكيل أنماط الحياة الصحية للمستهلكين من حيث تنظيم التمارين والنوم والتغذية والإشراف على علم وظائف الأعضاء. وفي عام 2019 ، زادت شحنات الأجهزة الذكية القابلة للارتداء من هواوي بنسبة 173 ٪ مقارنة بعام 2018 ، متجاوزة إلى حد كبير أقرب المنافسين من حيث النمو. وفي الربع الأول من عام 2020 ، احتلت شحنات الساعات الذكية من هواوي المرتبة الثانية عالميًا ، بزيادة نسبتها 118.5٪ على أساس سنوي. وبذلك تكون هواوي أسرع علامة تجارية نمواً من ناحية بيع الساعات الذكية في السوق. يتمحور تطبيق الصحة من هواوي حول تجربة المستخدم. بحيث يدير بيانات اللياقة والصحة على الأجهزة الصحية الذكية في سيناريوهات متعددة ويزود المستخدمين بخدمات مراقبة اللياقة المهنية والخدمات الصحية. مع التركيز على الاتصال والتطبيقات والخدمات، كما يعمل كمنصة خدمة رقمية موثوقة للياقة البدنية وإدارة الصحة للأفراد والعائلات. وبحلول نهاية عام 2019 ، جذب تطبيق الصحة من هواوي أكثر من 100 مليون مستخدم في أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم ، مع تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا 30 مليونًا.

Seamless AI Life وسيناريوهات الترفيه السمعية والبصرية

توفر هواوي للمستخدمين تجربة ترفيه سمعية وبصرية سلسة. فعندما يتم إقران HUAWEI FreeBuds 3 والأجهزة الذكية الأخرى وتسجيل الدخول إلى نفس معرف هواوي ، سيتم إقرانها تلقائيًا مع بعضها البعض ، وذلك من أجل تشغيل الموسيقى دون انقطاع ودون عناء ولن يضطر الذي يستخدم جميع أجهزتك الذكية بالكامل إلى حمل هاتفك للاستماع إلى الموسيقى أو تتبع بيانات اللياقة البدنية أثناء التمرين ، إذ يمكنك ببساطة ارتداء HUAWEI FreeBuds 3 ، جنبًا إلى جنب مع HUAWEI WATCH GT2. وسيتم توصيل سماعات الأذن تلقائيًا بالساعة ، وبمجرد النقر المزدوج على سماعات الأذن أو لمس ساعتك ، يمكنك تشغيل الموسيقى، وهذا يحصل حرفيًا دون فقد الإيقاع. وعند العودة إلى المنزل ، ستعاود سماعات الأذن الاتصال بهاتفك بشكل تلقائي ، وبذا يتم الحصول على تجربة صوت سلسة وخالية من المتاعب تنهي الحاجة إلى إجراءات الاقتران المعقدة.

مع مكبرات صوت بلوتوث التقليدية ستحتاج عادةً إلى الانتظار لفترة قصيرة حتى يكتمل الاتصال ، قبل أن يكون مكبر الصوت جاهزًا لتشغيل الموسيقى. ولكن مع هواوي يمكن لتقنية Huawei Share OneHop وعبر سماعة HUAWEI Sound X تشغيل الموسيقى على هاتفك بمجرد النقر على (NFC) وبعد تفعيلها يتم ربطها تلقائيا مع خاصية (NFC) في السماعة وبذلك يمكن تشغيل صوت الهاتف عبر سماعة البلوتوث أو سماعة الرأس ليخرج الصوت واضحاً حتى في المحيط الصاخب.

تقدم هواوي تجربة ترفيهية سمعية وبصرية متسقة ومحسنة عبر الأجهزة في تطبيقات مثل HUAWEI Video و Music و Reader و GameCenter. كما يوفر كل من HUAWEI Videoو Huawei Music كنزًا كبيرًا من المحتوى عالي الجودة للأجهزة الذكية عبر جميع سيناريوهات الاستخدام ، مما يخلق تجربة غامرة.

معلومات إضافية هامة حول HUAWEI Mobile Services

تنمو منظومة هواوي للخدمات النقالة Huawei Mobile Services Ecosystem بسرعة، لتصل إلى 700 مليون مستخدم عالمي لأجهزة هواوي، مع نمو سنوي بنسبة 32٪. بلغ عدد مطوري هواوي المسجلين في جميع أنحاء العالم 1.6 مليون، بزيادة 76٪ على أساس سنوي، مع أكثر من 81000 تطبيق مبتكر متكامل لإمكانيات نواة HMS المفتوحة.

ولأكثر من 30 عامًا، عملت هواوي بشكل وثيق مع الشركاء لتحقيق اتصال رقمي أفضل لكل الأشخاص والمجتمعات حول العالم. وتعتقد هواوي أنه في عالم مدفوع بشكل متزايد بالتقنيات الرقمية لا ينبغي ترك أي أحد. لذلك فهي تسعى إلى تشجيع المطورين المبتكرين العالميين على العمل مع منظومة Huawei Mobile Services لتقديم تجربة أفضل وأكثر ذكاءً للمستهلكين. وكانت هواوي قد أعلنت سابقًا عن برنامج Shining Star بقيمة مليار دولار لتحفيز المطورين العالميين. ومنذ ذلك الحين تم تطوير أكثر من 10000 تطبيق مبتكر.

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