غوغل تكشف عن موعد إطلاق هاتفها الجديد Pixel 4a

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 أغسطس 2020 01:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأوضحت نتائج الاختبار أن الهاتف الذكي الجديد يعتمد على نقاط القوة بالموديل السابق مثل الكاميرا فائقة الجودة، وفي نفس الوقت استجابت الشركة الأمريكية للشكاوى المتعلقة بفترة تشغيل البطارية القصيرة نسبيا في الموديل Pixel 4 وPixel 3a وتم تجهيز الهاتف الذكي الجديد ببطارية أكبر سعة 3140 مللي أمبير ساعة.

بطارية تدوم يوما كاملا

وبينما يحتاج موديل جوجل Pixel 4 إلى إعادة شحن البطارية مرة أخرى في فترة ما بعد الظهيرة، فإن شحنة البطارية بالهاتف الذكي الجديد تكفي الاستخدام العادي لمدة يوم كامل، وعند استعمال وحدة الإمداد بالطاقة 18 وات فإنه يمكن إعادة شحن البطارية الفارغة تماما بنسبة 75% في غضون 30 دقيقة، ولا يمكن شحن جهاز جوجل الجديد لاسلكيا، نظرا لأن جسم الهاتف الذكي الجديد مصنوع من البولي كربونات.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي Pixel 4a الجديد على نفس الكاميرا الموجودة في الهاتف الفاخر Pixel 4 السابق بدقة 12.2 ميجابيكسل، وقد تخلت جوجل عن كاميرا الزووم على غرار ما حدث مع الموديل Pixel 4 XL.

وبينما تعتمد الشركات الأخرى المنتجة للهواتف الذكية على خمس عدسات على الجانب الخلفي للهاتف الذكي، تعول شركة جوجل في هاتفها Pixel 4a على عدسة واحدة وقوة البرمجيات، التي تساعد على إظهار نتائج رائعة للصور بعد عمليات المعالجة اللاحقة، وبالتالي يتيح هاتف جوجل الجديد التقاط صور جيدة في ظل ظروف الإضاءة السيئة.

تصوير فلكي

وقد قامت جوجل بتوسيع نطاق وظائف الوضع الليلي ليشمل برنامج “التصوير الفلكي”، والذي يكشف للمستخدم عند التقاط صور الأجرام السماوية تفاصيل أكثر مما تراه العين المجردة.

وتمكنت جوجل من تحقيق ذلك من خلال أوقات التعريض الطويلة والبرامج الخاصة، ولكي يتمكن المستخدم من تحقيق نتائج جيدة يجب التأكد من عدم اهتزاز الهاتف أثناء التصوير بواسطة Pixel 4a، ومن الأفضل استعمال حامل ثلاثي الأرجل.

وعلى غرار الموديل Pixel 4 يمكن للمستخدم التقاط صور بورتيريه رائعة بواسطة جهاز Pixel 4a الجديد؛، حيث يبدو الوجه واضحا للغاية، بينما يتم إخفاء الخلفية بشكل مصطنع. ونظرا لأن تأثير Bokeh لا يتم إنشاؤه بواسطة البصريات، فإنه يمكن تنفيذه بشكل لاحق عند تحرير الصور.

وتعمل كاميرا السيلفي على الجانب الأمامي بدقة 8 ميجابيكسل، وتظهر على هيئة ثقب أعلى الجانب الأيسر من الشاشة OLED قياس 5.8 بوصة، ومن خلال هذا التصميم تمكنت الشركة الأمريكية من تقليل حافة الشاشة بوضوح، وتوفر جوجل صورا خلفية ملونة، حيث يمكن دمج الثقب الأسود الصغير في موضوع الصورة، وبالتالي يتم إخفاؤه.

إلغاء وظيفة Face Unlock

وعلى العكس من الهاتف الذكي Pixel 4 الأكبر والموديل Pixel 5 المتوقع طرحه خلال فصل الخريف المقبل فقد تخلت شركة جوجل في هاتفها الذكي الجديد عن وظيفة إلغاء قفل الشاشة من خلال التعرف على الوجه أو ما يعرف باسم وظيفة Face Unlock.

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وبدلا من ذلك اعتمدت الشركة الأمريكية على مستشعر أصابع على الجانب الخلفي للجهاز يمكن الوصول إليه بسهولة، وتعد هذه الوظيفة الجديدة مناسبة في زمن انتشار كورونا، نظرا لارتداء أقنعة الوجه والأنف، والتي يصعب معها تشغيل وظيفة Face Unlock.

وينبض بداخل الهاتف الذكي Pixel 4a الجديد معالج كوالكوم 730G مع رقاقة الأمان Titan M، وذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.

وتجدر الإشارة إلى أن الموديل السابق Pixel 3 كان مزودا بذاكرة 64 جيجابايت فقط، وعلى العكس من الكثير من الهواتف الذكية الحالية يزخر الهاتف الذكي Pixel 4a الجديد بمقبس جاك، حيث يمكن تركيب سماعة الرأس العادية دون الحاجة إلى محول.

ميزة للمؤتمرات

ويشتمل الهاتف الذكي الجديد على ميزة عملية للمؤتمرات واللقاءات، وتتمثل هذه الميزة في تطبيق المسجل الجديد، الذي لا تقتصر وظيفته على تسجيل الصوت فقط، ولكن تقوم الرقاقة المدمجة بتحويل الكلام المنطوق إلى نص في الوقت الحقيقي، والتي يمكن أن تقوم بالبحث عن الكلمات الرئيسية.

ولا يحتاج هذه التطبيق إلى اتصال الإنترنت، وحاليا تعمل هذه الوظيفة باللغة الإنجليزية فقط، على أن يتم طرحها باللغات الأخرى قريبا، وتجدر الإشارة إلى أن شركة جوجل قد وعدت بإطلاق هذه الوظيفة قبل عام.

جوجل Assistant

ومع بدء طرح الهاتف الذكي الجديد في الأسواق خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل تعتزم الشركة الأمريكية إطلاق إصدار جديد من المساعد الصوتي جوجل Assistant على الهاتف الذكي Pixel 4a، والذي كان متاحا باللغة الإنجليزية فقط أثناء اختبار الهاتف الذكي الجديد.

وقد أصبح سيرفر البرنامج جاهزا بشكل أسرع ويتفاعل مع المستخدم حسب السياق، فإذا قام المستخدم بعملية “البحث عن المطاعم الإيطالية” في تطبيق الخرائط جوجل Maps فلن يقوم المساعد الصوتي بإجراء بحث عام على محرك جوجل، ولكن سيتم إظهار المطاعم الإيطالية على تطبيق الخرائط مباشرة.

وقد سلكت شركة جوجل مسارا مختلفا فيما يتعلق بتقنية الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة 5G؛ حيث يقتصر الهاتف الذكي Pixel 4a في البداية على دعم تقنية الجيل الرابع 4G (LTE) فقط، في حين قامت العديد من الشركات المنتجة للهواتف الذكية المزودة بنظام جوجل أندرويد، مثل سامسونج وموتورولا وهواوي وشاومي، بطرح تقنية الجيل الخامس 5G في هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة.

ومع ذلك فقد أعلنت شركة جوجل عن إطلاق إصدار 5G من الهاتف الذكي Pixel 4a خلال فصل الخريف المقبل، ويأتي الهاتف الذكي الجديد بحجم أكبر وبتكلفة أعلى، ومن المتوقع طرح الهاتف الذكي الفاخر Pixel 5 مع دعم تقنية 5G خلال فصل الخريف المقبل، وأعلنت شركة جوجل أن الهاتف الذكي Pixel 4a الجديد يأتي بجسم باللون الأسود فقط.