سامسونج تُفعل خاصية ECG على الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 في كوريا

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 في شهر أغسطس الماضي مع العتاد المناسب لقياس التخطيط الكهربائي للقلب ECG، ولكن لم يتم تفعيل هذه الميزة بسبب حاجتها إلى الحصول على مصادقات الهيئات التنظيمية في بلدان مختلفة، ولم تحصل Galaxy Watch Active 2 على المصادقة التي تتيح لها تفعيل ميزة التخطيط الكهربائي للقلب في كوريا الجنوبية إلا في شهر مايو الماضي.

قالت شركة سامسونج أنها ستقوم بتفعيل ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG على الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 في الربع الثالث من العام 2020، وقد أوفت الشركة بوعدها حيث تم تفعيل الميزة الآن على الساعة الذكية، وإن كان ذلك في كوريا الجنوبية فقط.

لإستخدام ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ECG، مستخدمي Galaxy Watch Active 2 بحاجة إلى تحميل تطبيق Samsung Health Monitor الذي تم إطلاقه في شهر يونيو الماضي على الهاتف الذكي المُقترن بالساعة. وجدير بالذكر أنه يمكن لخاصية التخطيط الكهربائي للقلب إخبارك عن الرجفان الأذيني وإيقاع ضربات القلب. تتوفر نتائج الرجفان الأذيني عندما يكون معدل ضربات القلب أعلى من المعتاد. وعندما تكون النتيجة غير صحيحة، ستعرض الساعة الذكية تنبيهات بشأن فشل عملية القياس أو فشل الإشارة.

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تستغرق Galaxy Watch Active 2 حوالي 30 ثانية لقياس التخطيط الكهربائي للقلب، ولكن من الأفضل عدم إستخدام القراءات للتشخيص الطبي والعلاج. يجب عليك زيارة أخصائي طبي من أجل ذلك.