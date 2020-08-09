Realme X3 Pro يظهر في إختبارات الأداء مع المعالج +Snapdragon 855

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا بعض الأشياء عن الهاتف Realme X3 Pro القادم من شركة Realme في الفترة الماضية ولكن الشركة لا تزال تلتزم الصمت بشأن هذا الموضوع. ومع ذلك، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف والذي يحمل الإسم الرمزي Realme RMX2083 في منصة إختبارات الأداء Geekbench مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على بعض مواصفاته التقنية.

المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات منصة الأداء المذكورة آنفًا كشفت لنا أن الهاتف Realme X3 Pro سيضم معالج ثماني النوى من فئة +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل. وبغض النظر عن ذلك، فقد تردد كذلك أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وسيدعم الشحن السريع بقوة 65W على أقل تقدير.

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للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن حول الهاتف Realme X3 Pro، وبالتالي فنحن لا نزال نجهل الكثير حول مواصفاته التقنية وتصميمه وسعره وموعد الإعلان الرسمي عنه، ولكن نأمل أن تظهر هذه المعلومات في المستقبل القريب.