شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح الإصدار التجريبى الأخير لنظام Android 11 استعداد لإطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب إطلاقAndroid 11، طرحت جوجل اليوم الإصدار التجريبى الثالث والأخير من نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها قبل توفره بشكل عام، وكانت جوجل قد أجلت سابقًا البرنامج التجريبى لمدة شهر تقريبًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونظرًا لأن Android 11 قد وصل بالفعل إلى مرحلة الاستقرار فإن معظم التغييرات الجديدة ليست سوى إصلاحات وتحسينات، إذ قال متحدث باسم جوجل: "يركز هذا الإصدار التجريبى على مساعدة المطورين على وضع اللمسات الأخيرة على تطبيقاتهم أثناء تحضيرهم لنظام Android 11، بما فى ذلك API 30 SDK الرسمى وإنشاء أدوات لـ Android Studio".

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الاستثناء الوحيد هو بعض التحديثات لواجهة برمجة تطبيقات تتبع جهات الاتصال Exposure Notification، والتى يمكن للمستخدمين الآن الاعتماد عليها دون تشغيل إعدادات موقع الجهاز، إذ يعد Exposure Notification استثناءً هنا، حيث تحتاج جميع تطبيقات Android الأخرى إلى تشغيل إعدادات الموقع (وإذن المستخدم للوصول إليها) لإجراء نوع فحص Bluetooth الذى تستخدمه جوجل لواجهة برمجة التطبيقات.

ويمكنك الحصول على أحدث إصدار تجريبى كجزء من برنامج Android Beta فهو متاح لمستخدمىPixel 2 و 3 و3a و 4 و قريبًا 4a.

جدير بالذكر أن جوجل دعمت عددا من المزايا بنظام التشغيل والمستوحاة من IOS ، وأبرزها ميزة التحكم بالمنزل الذكى، والتى تتيح لك التحكم بأجهزة المنزل الذكية المربوطة بهاتفك فى أى وقت ومن أى مكان، وذلك من خلال الضغط مطولاً على قائمة زر التشغيل الجديدة من جوجل.