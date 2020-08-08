كيفية تنظيم الملفات على ويندوز 10 بشكل جيد

تنظيم الملفات على ويندوز 10 ليس امرًا صعبًا ولا يتطلب استعمال برامج مختلفة ولا يتطلب اي مجهود. فقط ستحتاج لبعض الوقت لتستطيع التعديل و التنظيم بكل اريحية. و لكن الأمر ليس صعبًا. هذا المقال لعرض بعض المهارات و الأفكار و النصائج التي ستمكنك كمستخدم من تنظيم كل شئ عندك على الجهاز. فأكمل القراءة لتسهيل الأمر و تنظيم كل شئ بسهولة.

مسح الملفات الزائدة

انظر دائمًا تنظيم الملفات على ويندوز 10 يعتمد بشكل كبير على مسحك للملفات الزائدة و التخلص منها. ابدأ ابحث وسط ملفاتك. انظر ما الملفات المهمة و نا الذي يمكنك التخلص منه. لا تقم بالمسح التام بل انقل الى سلة المهملات. حتى ان تفرغ من مسح كل شئ انظر لهذه الملفات هل منها ما يفيدك ام لا. بعد ذلك قم بتفريغ سلة المهملات تمامًا و هكذا تكون قد اتممت اول خطوة

التقسيم الى مجلدات

ثاني شئ يمكنك القيام به من اجل تنظيم الملفات هو تقسيمهم الى مجلدات. فكر ةالمجلدات انك يمكنك انشائها كنوع مخصص للملفات. مثل الصور مثلًا انت تمتلك العديد من الصور العشوائية. ضعها في مجلد بإسم “صور” و قسم الصور نفسها الى مجلدات. فكرة التقسيم الى مجلدات جيدة لتتخطى مشكلة تنظيم الملفات بشكل كبير. لذلك ثاني نصائحي هي التقسيم الى مجلدات

لا تستعمل Notepad

تصور ان هناك العديد من الناس يستعملون تطبيق Notepad للملاحظات. لا تستعمله لتسجيل ملاحظاتك الخاصة. هذه مجموعة ملفات غير مفيدة. تريد تسحيل ملاحظاتك؟. سجلها على تطبيق على هاتفك المحمول يدعم المزامنة مع الكمبيوتر كتطبيق Google Keep او OneNote لا تستعمل Notepad

التسمية بشكل منطقي

لا تقم بتسمية مجلداتك اي شئ. اتبع نظامًا للتسمية فمن قواعد تنظيم الملفات على ويندوز 10 هو اتباع نظام تسمية الملفات و المجلدات بشكل عقلاني بعض الشئ. كمثال على ذلك لا تقم بتسمية الملفات بعشوائية. اسم الملف يجب ان يعبر عن محتواه و لا مانع من استعمال تاريخ اليوم و الشهر و السنة في التسمية. مثل تسميتك لملفات العمل لا مانع من تسمية مجلد ما على سبيل المثال “مقالات يوم 8 اغسطس 2020” بهذا الشكل انت تعرف محتوى المجلد و لن يتداخل مع مجلدات اخرى.

Advertisements

رتب الملفات بناء على معلوماتها

تبويب View مفيد جدًا في تنظيم الملفات على ويندوز 10. منه يمكنك اعادة ترتيب الملفات كما تحب. من هذا التبويب يمكنك اعادة ترتيب الملفات بناء على تاريخ انشائك لها. او بناء على الترتيب الأبجدي. او حتى يمكنك تحميع الملفات و تقسيمهم الى مجموعات بناء على نوع كل ملف. المجلدات وحدها. و الصور وحدها و هكذا. لذلك فهذا جيد.

التخزين السحابي

من حلول تنظيم الملفات على ويندوز 10 الإعتماد على خدمة من خدمات التنظيم السحابي. عندك كمثال Google Drive و Mega و OneDrive مدمج بويندوز 10. كل هذه الخدمات يمكنك من رفع الملفات عليها بشكل منظم و بشكل جيد بحيث لا تتداخل ملفاتك مع بعضها البعض. و بهذا الشكل تحل مشكلة تنظيمك لملفات جهازك بسهولة

الربط بقائمة الوصول السريع

قائمة الوصول السريع او الـQuick Access مهمة. يمكنك تثبيت اي مجلدات / ملفات بها للوصول اليها بسرعة بضغطتي زر. فقط كل ما عليك اضغط بزر الفأرة الأيمن على الملف او المجلد المراد تثبيته و اختر اختيار Pin to Quick Access و سيتم تثبيت الملف في قائمة الوصول السريع يمكنك الآن الوصول اليه سريعًا. و بهذا الشكل انت تضع كل ملفاتك الشائعة تحت يدك

تنظيم الملفات على ويندوز 10

كل ما سبق هو مجرد نصائح و خطوات يمكنك تنفيذها لحل مشكلة تنظيم الملفات على ويندوز 10. لا تعتمد على فكرة ان هناك برنامج سيقوم بتنظيم كل شئ لك ستحتاج لبعض الوقت فقط لإتمام عملية الترتيب الأولى. بعد ذلك كل ما هو جديد تقوم بوضعه على جهازك بناء على نمط الترتيب الخاص بك. و بذلك لن تأخذ وقتًا في ترتيب ملفاتك على ويندوز. اتبع نمطًا سهلًا عليك و لكن تواجه اي مشاكل.

اقرأ ايضًا