الرطوبة تصل لـ88% ورمال وأتربة تضرب بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، غدًا السبت، طقسًا حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والطقس ليلًا معتدل على كل الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد في بيان، أن هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (20% تقريبًا) على حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية، مثيرة للأتربة على حلايب وشلاتين، نشطة على شمال الصعيد، ونشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

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وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 82 – 35 )، السواحل الشمالية ( 88 – 45 )، شمال الصعيد ( 65– 25 )، وجنوب الصعيد ( 41 – 18 ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون:

القاهرة «38– 26»

الإسكندرية «32 – 24»

قنا «43- 27»، الأقصر «43– 27»

أسوان «43 – 29»