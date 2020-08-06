شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Reels الجديدة من انستجرام لإنشاء الفيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة انستجرام مؤخرا عن ميزة Reels والتى تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة إلى التطبيق، لتنضم إلى الطرق الأخرى لنشر المحتوى على انستجرام، مثل القصص ومقاطع الفيديو الحية وIGTC.

ميزة Reels

هي ميزة تسمح للأشخاص بإنشاء مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية يمكن بعد ذلك تعديلها لإضافة فلاتر أو موسيقى أو إضافات أخرى، فهذه الميزات هى الأكثر استخدامًا فى TikTok، لكن الشركة نفت أن يكون إطلاق الميزة رداً على الجدل المستمر حول TikTok.

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تعد مشابهة تمامًا لطريقة إنشاء ستوري في انستجرام، ولكن من خلالها يستمكن المستخدم من تسجيل سلسلة من مقاطع الفيديو من كاميرا التطبيق، مضاف إليها مسارات صوتية وتأثيرات واقع معزز، إلا أن ما هو زيادة عن القصص، هو أن Reels تتضمن المزيد من الخيارات، على سبيل المثال، أداة تسريع أو ابطاء الفيديو، وأداة محاذاة لقطات وغيرها.

كذلك فهناك اختلاف بين Reels وقصص انستجرام، فيما يتعلق بالطريقة التي يتم مشاركتها، فالأولى عند تحميلها سيتم مشاركتها تلقائيًا إلى قسم Reels الجديد في تبويب "Explore"، مع خيار نشرها أيضًا في خلاصتك الرئيسية، كما ستكون جميع Reels قابلة للعرض في قسم مخصص من ملفك الشخصي، على غرار خاصية IGTV.